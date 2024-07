Rocío Osorno se ha enamorado de esta falda pareo de Zara para llevar al chiringuito con el bikini

No hace falta que estemos ya de vacaciones para estrenar la falda pareo más bonita que nos transporta a todo lo bueno del verano: resalta el bronceado y hace efecto tipazo. Y Rocío Osorno lo sabe y ha estrenado esta preciosa falda de nueva colección de Zaraen sus vacaciones en el Puerto de Santa María que nos ha robado el corazón. Y es que este verano de nuevo la falda será pareo o no será. Así que si aún no tienes una en tu armario ya estás tardando en apuntarte a la tendencia del momento. La falda anudada se convierte en una de las opciones más reiteradas en la pasarela y en las tiendas para este verano y ya la puedes encontrar en todas las tiendas low cost de Inditex. La falda pareo define la figura, hace tipazo, es elegante y vale para toda ocasión, ya sea para irte al chiringuito de la playa o tomarte algo en un terraza de Sevilla con amigas. Aunque estemos acostumbrado a llevarlas en versión midi, la falda corta es la ideal si queremos sumarle a su favorecedora silueta, un efecto alargador de piernas.

Una falda que ella ha combinado con bikini para aprovechar la subida de temperaturas esta semana en casi toda España. Esta falda pareo se presta para las combinaciones más elegantes, pero también a las más casuals como hace Rocío Osorno con bikini para ir al chiringuito, si lo que necesitas es darle un giro a tu look de oficina. La elegancia de este modelo reside en esos pliegues que drapean, creando un romántico contraste: En el caso de la falda pareo, el nudo marca la cintura y se abre en suaves pliegues que dan rienda suelta a la imaginación, sin mostrar demasiado. Una prenda que es una gran compra, pese a que sea de nueva colección y no esté rebajada.

Rocío Osorno con falda pareo. @rocioosorno

Falda pareo estampada, de Zara (45,95 euros)

Falda pareo. Zara

Se trata de esta falda midi de tiro alto confeccionada en hilatura con lino y algodón con acabados con aplicación de abalorios a contraste y cierre lateral tipo pareo ajustable con lazadas.