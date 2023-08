Rocío Osorno nos enamora con el conjunto de flores más dulce y bonito para agosto (y no es de Zara)

Aunque nos tiene acostumbradas a que nos enamoremos con, absolutamente, todos los vestidos de Zara que nos enseña (desde los más cortitos y sofisticados hasta los más largos y con un aire boho), esta semana Rocío Osorno nos está sorprendiendo, y para bien. Si ayer nos conquistaba con los shorts pijameros(que parecen un calzoncillo) y que tu novio te robará, también de la firma estrella de Inditex, ahora lo ha hecho con el conjunto más especial de Asos, perfecto para las citas más románticas del verano, para aportar un toque de dulzura a tu look y para triunfar en las ocasiones más especiales. Te hablamos del top de manga larga con bordado inglés, estampado floral, detalle de volantes e inserto de encajes de Asos Design, que ha combinado con la falda larga de las mismas características para crear el total look más bonito de agosto.

El top está diseñado con escote bardot, decorado con encajes, mangas abullonadas y puños fruncidos. La falda, por su parte, como un modelo largo con cintura ceñida, decorada con pliegues y cierre de botones y holgada desde la cadera, rematada con un volante en el bajo. Rocío Osorno le ha aportado a su look el toque más Barbiecon el bolso red lentejuelas de Mango, confeccionado en la India a partir de viscosa y decorado con lentejuelas de poliéster. Un complemento ideal también para combinar con un look de vaqueros y blusita, aportándole un toque muy especial.

Rocío Osorno con conjunto de Asos @rocio_osorno

Conjunto Asos Design, de Asos (47,60€ el top y 65,99€ la falda)

Asos Design Asos

Bolso red lentejuelas, de Mango (29,99€)

Bolso red lentejuelas Mango

Estamos demasiado impacientes por conocer el nuevo look de Rocío Osorno ¿Será de Zara o nos volverá a sorprender como ha hecho ahora? Sea como sea, estamos seguras de que nos va a encantar y de que no pestañearemos ni una sola vez antes de copiárselo, no solo porque nos va a encantar, también porque queremos hacerlo antes de que se haga demasiado viral y se agote.