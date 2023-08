Sí, también se puede ser una invitada perfecta con un vestido mini y Rocío Osorno nos lo ha demostrado con este tan ideal de Zara

Un día que no nos enamoramos del vestido que Rocío Osorno nos enseña en Instagram es un día perdido en nuestra vida como amantes de la moda (y de Zara, obviamente). Aunque durante las últimas semanas, la influencer nos tenía acostumbradas a sus postscon vestidos largos y con cierto toque boho, ahora empezamos la semana con todos nuestros esquemas rotos y añadiendo a nuestro álbum de inspiración de looks de invitadas el vestido más corto de Zara con el que la sevillana nos ha demostrado que también podemos convertirnos en unainvitada idealcon un vestido mini (y nosotras lo recalcamos, porque le queda como un guante). Esta opción no solo favorece a todo tipo de pieles, gracias a su color rojo vibrante, también resalta nuestro bronceado y es ideal para presumir de hombros, escote, piernas infinitas y de nuestra gargantilla preferida.

Te hablamos del vestido mini plisado volantes de la firma estrella de Inditex, una prenda confeccionada y forrada en poliéster (al menos un 45% reciclado) y diseñada como un modelo diseñado con escote recto, decorado con volantes plisados y cierre en la espalda, con cremallera oculta en la costura. Rocío Osorno ha decidido aportar el toque de sofisticación al look, como no podía ser de otra forma, combinándolo con complementos dorados, tanto las sandalias, como los pendientes y el clutch. Un estilismo ideal con el que la diseñadora nos ha demostrado que menos es más en un look de invitada y que si escogemos la prenda correcta,un vestido cortopuede ser tan elegante, o más, que uno largo.

Rocío Osorno @rocioosorno

Vestido mini plisado volantes, de Zara (39,95€)

Vestido mini volantes Zara

Y es que nosotras ya estamos corriendo a escoger nuestra talla del vestido en la web de Zara, porque no queremos arriesgarnos a ir a la tienda y que ya esté agotado porque, spolier, es lo que va a pasar.