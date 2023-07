Sara Baceiredo nos deleita con un 'total look' vaquero que desearás llevar en tu próximo festival de música

A la hora de escoger nuestrolook para un festival, muchas veces no sabemos qué prendas son las más adecuadas, ya que queremos lucir perfectas para la ocasión e inmortalizar el momento en redes sociales, por lo que con la llegada del verano, nuestras tiendas favoritas se llenan de prendas que siguen a la perfección el estilo festivalero, aunque aptas también para nuestro día a día. Sin duda, la prenda estrella de este tipo de eventos son las prendasentejido vaquero, ya que son cómodas, sencillas y, lo mejor, combinan con absolutamente todo. Una tendencia que se ha vuelto viral este año 2023 son los 'total looks' vaqueros, y es que los conjuntos de pantalón o falda con un chaleco o top son perfectos no solo para festivales, sino también para el día a día. Violeta Mangriñán nos lo demostró este invierno, al igual que lo hizo Aitana con un 'total look' vaquero durante un concierto el mes pasado, y es que son muchas las influencers que no han querido quedarse atrás y se han sumado a la tendencia más icónica de esta temporada. Un claro ejemplo lo es Sara Baceiredo, quien para un festival en Asturias ha decidido llevar un 'total look'vaquero compuesto por top y pantalón ancho, acompañado por unos accesorios a todo color para darle ese toque llamativo y distintivo.

Sin duda, los'total looks' vaqueros son un imprescindible en nuestro armario, pues podemos combinarlo con un sinfín de accesorios y calzados, dependiendo de la ocasión. Por ejemplo, para el día a día, podemos optar por llevarlos con unas sandalias planas 'capri' que tan de moda está actualmente y, para ocasiones más especiales, opta siempre por unas sandalias de tacón y algún accesorio dorado para que eleve el look. Para esta ocasión, Sara Baceiredo y, dado que estaba de festival con sus amigas, ha optado por un 'total look' compuesto por top de palabra de honor y pantalones tipo anchos tipo cargo en vaquero desgastado. Como accesorios y para darle ese toque de luz al rostro, como buena amante de los pañuelos, lleva un pañuelo en la cabeza en tonos amarillo, verde y naranja, al igual que un collar tipo chocker en tono anaranjado y verde. Sin duda, se trata de un look que podríamos llevar tanto para el día a día como para festivales de música este verano.

Top vaquero, de Only (34,99 €)

top vaquero Only

Vaqueros boyfriend, de Tommy Jeans (84,95 €)

Vaqueros boyfriend Tommy Hilfiguer

Este look de Sara Baceiredo es una opción perfecta para los festivales de música de este verano.