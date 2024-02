Rocío Osorno nos enseña cómo combinar de la forma más fashion las camisetas (y la sudadera) de Kate Moss de Zara

No hay prenda que saque Rocío Osorno de Zara que no se agote, y más si la ha lucido ya también Violeta Mangriñán. Y eso es lo que ha pasado con la última colección especial de camisetas y sudaderas con la cara de Kate Moss de Zara, que están a punto de agotarse. Y esta vez ha sido con esta camiseta de la nueva colección de Zara con Kate Moss. La última colección de camisetas de edición limitada que ha lanzado Zara con el rostro de Kate Moss, una de las supermodelos más icónicas de los 90 y de todos los tiempos, aparece estampado en cuatro modelos de camisetas, dos de manga larga y dos de manga corta. Aunque no es la primera vez que lo hace. Unas camisetas y sudadera con las imágenes del icónico fotógrafo Terry O'Neill, uno de sus mejores retratistas. La colección con la cara de Kate Moss está teñida en blanco y negro, a juego con las propias fotografías de Moss, y representan el sentido de "libertad, rebelión y sofisticación" asociados a la propia modelo. Y Violeta Mangriñán ya se ha hecho con la camiseta como nos ha enseñado en sus Stories de Instagram, y estamos seguras que la va a agotar.

En esta ocasión la top no posa con los diseños de nueva temporada de la marca, sino que se ha convertido en la protagonista de una línea de camisetas y sudaderas que no pueden ser más icónicas y que tienen todos los números para agotarse en un abrir y cerrar de ojos y más después de sacarla Violeta Mangriñán y Rocío Osorno en su cuenta de Instagram. Pero además, la sevillana nos ha enseñado cómo combinar cada camiseta y sudadera de la colección de la forma más fashion. Y la verdad es que no sabemos con cuál quedarnos, porque nos encantan todas.

Camiseta Kate Moss, de Zara (19,95 euros)

Camiseta Kate Moss. Zara

Una camiseta que Rocío Osorno ha combinado con un pantalón de animal print de lo más tendencia y además, le ha añadido unas hombreras para darle un toque aún más glamuroso a su estilismo.