María José Campanario reaparece con nuevo look con flequillo y el conjunto pijamero satinado de Zara rebajado a 7 euros

El flequillo está de moda entre nuestras famosas, eso está claro. Primero fue Sara Carbonero y ahora María José Campanario que ha reaparecido en un photocall después de mucho tiempo para apoyar a Toñi Moreno en su nuevo proyecto. Como decía Coco Chanel, cuando una mujer se corta el pelo, algo está a punto de cambiar en su vida. Año nuevo, nuevo look. Eso es lo que ha debido pensar María José Campanarioque ha vuelto a decantarse por el flequillo más tendencia de 2024 y ha sorprendido a todos con su cambio de look para pasarse al flequill largo, desfilado e integrado en su larga melena. Aunque sea nuestro caso, el de mantener el mismo estilo durante años nos gusta, en muchas ocasiones, un cambio de look, pero a veces no estamos dispuestas (o tememos) restar centímetros a nuestra melena. Y el flequillo es el perfecto aliado para estrenar nuevo corte de pelo. Pero no solo en la melena, nosotras también nos hemos fijado en su conjunto pijamero satinado de Zara que ahora está rebajado a 7 euros.

El flequillo shaggy o despuntado sienta especialmente bien a las caras ovaladas pero se puede adaptar a cualquier rostro. Un flequillo que al tener ese estilo francés de los años 60 y 70, es un flequillo casual, que aporta un extra de movimiento al pelo y se puede peinar como el corte que tu lleves, de forma despreocupada, pero elegante y dando ese toque boho que tanto nos gusta. Un corte de pelo que María José Campanario ha lucido con este conjunto pijamero satinado y con brillos de las rebajas de Zara.

María José Campanario con conjunto de Zara. Gtres

Pantalón satinado con lentejuelas, de Zara (7,99 euros)

Pantalón satinado lentejuelas. Zara

Un pantalón de tiro alto confeccionado en viscosa de Zara con cintura elástica ajustable con cordones. Bolsillos laterales y de plastrón en espalda, detalle de bordados con aplicación de lentejuelas y pierna recta que María José Campanario ha combinado con una camisa a juego.