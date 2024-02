Nos olvidamos de nuestras camisas más clásicas por esta con cremallera de Mango que Rocío Osorno lleva con traje

Rocío Osorno se ha marcado un estilismo de esos que le vamos a querer copiar tanto para ir a un evento o a una cena. Porque las camisas blancas siempre son un 'must' en el armario de las mujeres que más saben de moda, pero esta de nueva colección de Mango que ha estrenado la diseñadora sevillana, es de lo más original y rompedora. En el armario de cualquier editora de moda debemos contar con un mínimo de número de prendas básicas. No sonará extraño cuando te decimos que es imprescindible tener unos vaqueros rectos que sienten de muerte o una blazer estructurada que siempre nos saque de un apuro. No obstante, todas las mujeres de todas las edades deben tener (sí o sí) un repertorio de camisas blancas sencillas que sean ponibles con cualquier pieza. Desde para ir a la oficina como para asistir a una cena con tu grupo de amigas. Indiscutiblemente, estamos hablando de la prenda infalible que siempre ha existido en nuestros armarios. Pero esta con camisa con cremallera de Mango que Rocío Osorno combina con traje de estilo esmoquin, es de lo más original.

Un traje también de Mango que Rocío Osorno ha llevado para el día de San Valentín con una blazer crop con hombreras marcadas y pantalones de pinza anchitos, de esos que hacen tipazo. No hace falta decir que es necesario tener la típica camisa (que todos conocemos) para combinar con tus pantalones de vestir o tus faldas de distintos cortes. No obstante, a lo largo de estas temporadas nuestras marcas favoritas han lanzado varias versiones de las típicas camisas blancas que podemos utilizar durante todo el año como esta de Mango de lo más original.

Rocío Osorno con look de Mango. Gtres

Camisa sin mangas cremallera algodón, de Mango (29,99 euros)

Camisa cremallera. Mango

Se trata de esta camisa con tejido mezcla de algodón, diseño entallado con cuello de tira, sin mangas con dos bolsillos de solapa en la parte delantera, cierre delantero con cremallera y abertura en el bajo parte delantera. La colección MNG Heritage está inspirada en nuestros diseños más icónicos de los años 90 con piezas reinterpretadas de nuestros propios archivos, más de actualidad que nunca.