Rocío Osorno consigue agotar este short boho de Zara que promete ser el más llevado de este verano

Los shorts de estilo boho más ideales que elevan cualquier estilismo los ha agotado Rocío Osorno. Ya se ha convertido en una costumbre que nos enteremos de los últimos lanzamientos de Zara gracias a la influencer sevillana, quien nos muestra día tras día sus looks. No es que no nos consideremos unas amantes de la marca española, sino que Rocío Osorno tiene el don que todas queremos para fichar aquellas prendas que serán tendencia en la temporada de primavera-verano. Ya ha ocurrido con las faldas globo o con los monos vaqueros. Por lo que no nos extrañaría que estos shorts de estilo boho estuvieran en la lista de la compra de cualquier mujer. Se tratan de unos shorts de tiro alto en granate decorados con bordados de colores vivos a la par que llamativos. Eso sí, si Rocío Osorno te ha creado la necesidad de comprarlos, deberás estar atenta durante los próximos días porque en estos momentos están totalmente agotados. La influencer tiene una cita de barbacoa y ha tenido dudas de última hora para combinar esta prenda. Ha mostrado tres opciones a sus seguidores que hasta a nosotras nos resultaría complicado decidirnos. La primera ha tratado de un crop top en azul eléctrico y pendientes en forma de conchas, así como un bolso en blanco. La segunda de un top de crochet que se ata con dos botones en la zona del escote y complementos en dorado. Y la tercera y última propuesta, ha sido conjuntada con camisa de lino en negro y capazo del mismo color. ¿Qué opción escogerías tú?

Durante las últimas semanas estamos descubriendo varias nuevas modas en cuanto a las tendencias de primavera-verano 2024. No cabe duda de que el calzado ha sido uno de los temas principales, donde las alpargatas de cuadros de Stradivarius (que ya llevan las mujeres de 50 años) o las Adidas Superstar de Paula Echevarría han causado una revolución. No obstante, los pantalones y los shorts también han tenido un protagonismo en nuestro cambio de armario. Entre dichas tendencias encontramos los pantalones de chándal de Adidas que ahora se combinan con prendas elegantes o las bermudas anchas y por debajo de las rodillas que empezaremos a ver en la oficina. Y respecto a los shorts, nuestras marcas españolas de confianza están lanzando modelos de encaje, lino o crochet que prometen acompañarnos durante todo el verano.

Shorts bordados, de Zara (46 euros)

Shorts bordados. Zara

Una vez más, Rocío Osorno nos ha sorprendido con los shorts más estilo boho que estamos seguros de que también se comprará Sara Carbonero cuando estén disponibles.