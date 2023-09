Rosalía se convierte en la reina del 'front row' del desfile de Dior en París al más puro estilo Miércoles Addams

Tenemos muchas pruebas y pocas dudas, Rosalía ha regresado por la puerta grande a primera línea de los focos mediáticos. Si la semana pasada era en Milán, ahora en la Semana de la Moda de París después de celebrar ayer su 31 cumpleaños por todo lo alto y con un 'glow up' envidiable. Rosalía se ha convertido en la embajadora número uno de España en el mundo, tanto en la música como en la moda, hemos podido verla también en la Fashion Week de Milán, inundando titulares con sus looks y sus compañeras de front row como Kylie Jenner o Chiara Ferragni. Si anoche la veíamos por las calles de la ciudad del amor celebrando su cumpleaños con Simon Porte Jacquemus, hoy Rosalía lo hace en la primera línea del desfile de Dior junto a Jenna Ortega (Miércoles Addams para nosotras) y Jennifer Lawrence. Uno de los platos fuertes de la Paris Fashion Week es, sin duda, el desfile de Dior. La colección de la maison francesa es una de las más esperadas por los insiders y una de las que más celebrities reúne. Y es que, después de la presentación de su línea Crucero en México y del desfile de Alta Costura el pasado mes de julio, Maria Grazia ha vuelto presentar su colección Spring-Summer 2024 de lo más empoderada y con un mensaje muy claro.

Y hablando de mujeres empoderadas, no podía faltar nuestra Rosalía con un look al más puro estilo Miércoles Addams con camisa blanca con grandes puños marcados y un vestido negro encima de tirantes anchos. La antropóloga Michela Zucca, autora de libros como 'Donne Deliquenti', habla en el desfile de Dior de la condena que han sufrido las mujeres sabias y rebeldes a lo largo de la historia y de cómo ha ido cambiando la etimología para definirlas. Brujas llamaban a todas esas mujeres que luchaban por lo que no creían justo, conocían la naturaleza o, simplemente, eran más cultas. Una puesta en escena que ha jugado con las palabras y las estética, feminista, independiente y muy francesa.

France Christian Dior Spring Summer 2024 Front Row Vianney Le Caer/Invision/AP AP

Si hay una pieza que todos conocemos y que asociamos irremediablemente con Miércoles, ese es el clásico vestido negro con cuello bobo en color blanco. Un outfit que nos recuerda al elegido por Rosalía para este desfile de Dior con su melena larga negra lisa suelta con la raya en medio.