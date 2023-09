Rosalía reaparece con el uniforme de la venganza en el desfile de Prada en Milán y es el más tendencia del otoño

Nadie se quiere perder la Semana de la Moda de Milán, si ayer eran Vicky Martín Berrocal, Sara Carbonero y Paula Echevarría, y hoy Victoria Federica, ahora ha reaparecido Rosalía pisando más fuerte que nunca y de lo más recuperada tras su ruptura con Rauw Alejandro. El nuevo uniforme de la venganza este este, y no puede ser más tendencia. Porque las mujeres ya no estamos 'despechás', ahora nos empoderamos y de un desengaño amoroso salimos mucho más fuerte. Y el claro ejemplo de ello es Rosalía con este lookazo de lo más 'preppy' en el desfile de Prada en Milán, aunque perfectamente podría salir de 'Gossip Girl' o de 'Crueles intenciones'. Porque si hay un look que reúna todas las tendencias del otoño 2023 es este estilismo de Rosalía para brillar en el 'front row' del desfile de Prada en Milán junto a Kylie Jenner.

Un outfit de Rosalía de lo más college, con una camisa blanca, chaleco gris de punto, a juego con una maxifalda del mismo color, diadema en la cabeza y zapatos de tacón destalonados negros de charol. Un estilismo que le aleja del estilo 'motomami' y que nos deja claro que la cantante catalana es una reina con el estilo que sea. A la espera de ver más looks de Victoria Federica que también a asistido esta mañana al desfile de Max Mara con un jersey asimétrico, nos quedamos con este de Rosalía.

Estaremos pendientes de si Rosalía acude a más desfiles de la Semana de la Moda de París, para ver sus nuevos estilismos en esta nueva etapa de su vida.