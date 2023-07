Este era el vestido de la venganza de Rosalía sin Rauw Alejandro en París y no nos habíamos dado cuenta

Todo el mundo habla de lo mismo, y no es para menos porque nosotras estamos en shock. Según la revista "People", Rosalía y Rauw Alejandro han decidido romper su compromiso. La artista catalana acaba de terminar su gira Motomami y publicó un post que hizo saltar todas las alarmas sobre una posible ruptura sentimental con el puertorriqueño, porque en ningún momento lo mencionaba y además él no la acompañó en su cierre de gira en París pero sí que estaba en Miami viendo a Messi con su nuevo equipo de fútbol. Por eso nosotras nos hemos puesto a analizar las última imágenes de Rosalía antes de que saltara la noticia, y además de verla muy triste, nos hemos fijado en sus looks, y en su vestido de la venganza en París. Aunque eso sí, el suyo no es negro, es azul, pero también de 'efecto tipazo'.

Como ya pasó en su día con Isabel Preysler, también había un vestido de la venganza y nosotras no nos habíamos enterado. Porque hay muchos vestidos inolvidables de Lady Di, pero quizá el firmado por Christina Stambolian, es el que tiene una de las historias más interesantes y significativas con todo lo que representó y representa. El eterno Little Black Dressque hoy es conocido como el ‘vestido de la venganza’. Sin embargo, más que unrevenge dress, podríamos hablar de él como una declaración de libertad y de una confirmación del nacimiento de una nueva Diana como royal y como celebrity. Pero Rosalía nada de negro, un vestido azul de canalé de cuello de camisa con cremallera, transparencias, manga larga y botas negras.

Ahora solo falta que la catalana nos lo confirmé, pero mientras, nosotras vamos a analizar todos los looks de Rosalía al detalle.