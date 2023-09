Las botas más altas de charol de Rosalía se llevan con todos tus vestidos blancos de noche como toda una novia moderna

¿Podemos hablar del 'glow up' de Rosalía? Desapareció de los focos para curar su corazón tras la ruptura con Rauw Alejandro y ahora ha vuelto más guapa que nunca. Y que mejor que reaparecer en una Semana de la Moda, y más si es en la de Milán. Si por la mañana Rosalía aparecía en el desfile de Prada con un look de colegiala en gris y blanco, con diadema, que era un estilismo que resumía bien las tendencias de este otoño 2023, por la noche se ha vestido de novia moderna con las botas más altas de charol que son un 'must' para salir de fiesta con tus amigas en los próximos meses. Porque es difícil quedarnos con uno de los dos looks de la cantante catalana, porque los dos están en el cielo de la moda y las tendencias, pero sin duda, el de la noche es lo más rompedor y chic que hemos visto en estas jornada por las calles de Milán. Bueno, y los de Victoria Federica también.

Una Rosalía que se ha decantado por lucir un vestido camisero sin mangas de color blanco y tejido de seda combinado con unas botas altas de charol. Un sí total para un look de novia de lo más rompedora o como segundo bridal look para la fiesta. Pero si hay algo que nos ha enamorado han sido las botas más alta negras, de charol y taconazo con las que ha aparecido Rosalía en la fiesta de Prada. Un outfit ganador, que nos deja claro que necesitamos unas botas negras altas de charol para todas nuestras noches de fiesta este otoño/invierno.

Sin duda, vamos a estar muy pendientes de todos los looks que nos deje Rosalía en la ciudad italiana para sumarlos a nuestra lista de inspiración de otoño 2023.