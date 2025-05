Rosalía y su look con mensaje (y botas de fútbol) en la fiesta previa a la Met Gala: "Protégeme de lo que quiero"

La Met Gala 2025 acapara todos los titulares de la moda este lunes 5 de mayo, aunque en España los comparte con el inicio de la Feria de Abril 2025. Si antes eran los rumores de asistencia de Georgina Rodríguez, ahora tenemos a Rosalía que ella sí que ha llegado a Nueva York para asistir a la fiesta previa a la Met Gala, lo que con ello, nos queda más claro que sí que será una de las invitadas. Pero sobre todo nos ha sorprendido por su look de lo más original con camiseta con mensaje tan tendencia de nuevo esta primavera, y botas de fútbol con tacos.

Rosalía ha sorprendido falda vaporosa color blanco y con una camiseta con un mensaje que pone: “Protégeme de lo que quiero”, la letra de una canción de Placebo, y unas zapatillas New Balance de fútbol con tacos verdes fluorescentes. Sin duda, la catalana nunca pasa desapercibida. Rosalía ya se encuentra en Nueva York y todo indica que este año volverá a ser una de las invitadas de la Met Gala. Varios fans han subido fotos de la de Sant Esteve Sesrovires paseando por el Lower East Side de la Gran Manzana, y a su salida del hotel The Carlyle. Desde los años 70, las camisetas con eslogan han sido mucho más que una simple prenda. Ahora, regresan con fuerza gracias a las pasarelas, las celebrities y una generación que busca expresarse sin filtros. Y Rosalía nos lo ha dejado claro.

Los otros looks de Rosalía en la Met Gala

El año pasado, Rosalía, que huyendo de interpretaciones literales, ha optado por ir más allá de lo obvio con un diseño de Maria Grazia Chiuri para Dior que ha tomado precisamente al sueño como punto de partida. “Cuando escuché la temática, me centré en que trataba sobre la belleza durmiente. Y pensé, ¿qué significa esto para mí? Inmediatamente pensé en los sueños. Antes de que te duermas, cierras los ojos y ¿qué ves? Ves negro, ves oscuridad, así que tuve claro que tenía que ser un diseño en negro”, explicó la cantante al ser preguntada por su implicación en el desarrollo del vestido. “Es el preludio de un sueño y para mí Monsieur Dior redespertó la moda. Esta noche estoy celebrando a Dior y por eso soy un tulipán negro”,

En su debut en la MET Gala en 2022, la cantante, que todavía se encontraba en la "era El Mal Querer", eligió un diseño de Rick Owens con el que se saltó el dress code de vestimenta de ese año, que rendía tributo a la moda americana bajo el tema In America: An Anthology of Fashion. Y en 2023, con el imaginario de su tercer disco. Para deslumbrar bajo el código Gilded Glamour (glamour dorado) eligió un vestido de Matthew Williams, director creativo de Givenchy.