El bolso artesanal que se cuela en el armario de la Infanta Sofía y confirma su estilo más sencillo y veraniego

La Infanta Sofía se ha despedido de Mallorca reafirmando lo que ya es un sello personal: su predilección por la comodidad, la sencillez y el respeto por la moda artesanal. En su última salida familiar en Palma —una visita privada, pero captada por las cámaras, a la exposición “Paysage-Miró” en La Lonja—y luego de cena, la hija menor de los Reyes ha apostado por reciclar un vestido que ya habíamos visto en veranos anteriores, pero que esta vez ha transformado por completo gracias a un nuevo complemento con sello local.

Para esta ocasión, Sofía ha combinado su vestido de estampado Ikat firmado por Babbaki con un bolso de ganchillo blanco de la firma Deco Etxe, creado por Josune, artesana vasca cuya marca ya ha conquistado el armario de la Reina Letizia. Este bolso, con estructura flexible, correa de cuero marrón y estética natural, no solo es una novedad en el look de la Infanta, sino también un gesto claro de apoyo a la producción local y consciente. Y es que no es habitual ver a Sofía con bolso, lo que hace aún más significativo este estreno.

Un look repetido con mensaje

El vestido elegido no es nuevo: lo lució por primera vez en 2023 durante una cena familiar en Mallorca, lo que refuerza su mensaje de consumo responsable. Se trata de un diseño largo, fluido, con escote pico, espalda abierta y manga corta. Su estampado Ikat en tonos fucsia y mostaza no es casualidad: este tipo de tejidos artesanales son un guiño directo a la isla, donde cada verano el armario de la Familia Real incorpora alguna pieza con esta técnica milenaria.

Los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía disfrutan de una cena en familia

El Ikat, presente tanto en el vestido de Sofía como en el bolso de su madre esa misma noche, está realizado con la técnica del block print, que consiste en tallar los estampados a mano sobre madera y transferirlos al algodón con tintes naturales. Un proceso lento, sostenible y ético que cada vez tiene más protagonismo en los estilismos de las royals españolas.

La Familia Real visita 'La fuerza inicial', una de las exposiciones que homenajea al artista Joan Miró en la ciudad de Palma

Calzado cómodo y peinado natural

Sofía ha completado su look con sandalias planas de piel en tono cuero, cómodas y versátiles, y su habitual melena suelta decorada con finas trenzas, una elección que ya lució en los Premios Fundación Princesa de Girona y que se ha convertido en una de sus señas de identidad. La combinación transmite juventud, naturalidad y coherencia con su personalidad: cero estridencias y todo intención.

La Familia Real visita 'La fuerza inicial', una de las exposiciones que homenajea al artista Joan Miró en la ciudad de Palma

Con este look, la Infanta Sofía no solo cierra su estancia en la isla con estilo, sino que refuerza su compromiso con un estilo relajado, consciente y alineado con los nuevos valores de sostenibilidad. Un guiño a Mallorca, a la artesanía y, sobre todo, a su forma de entender la moda: auténtica y sin artificios.