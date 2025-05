¿Georgina Rodriguez en la Met Gala? La actriz ha sorprendido en Nueva York con la tendencia 'no pants'

No hay nada confirmado, pero los rumores apuntan a ello. Es posible que Georgina Rodríguez haya aterrizado en la capital de la moda con motivo de la celebración de la MET Gala 2025 esta madrugada de lunes, hora española. Sí, mientras en Sevilla se celebre el 'pescaíto' y el alumbrao de la portada de la Feria de Abril 2025. Mientras tanto, Georgina nos ha dejado este look protagonizado por una blazer de efecto cuero en tonalidad crema. Si existe una pieza extremadamente versátil que ella considera como el gran básico es toda americana susceptible de convertirse en vestido, pero con la tendencia 'no pants'. O lo que es lo mismo, esos pantalones que podrían ser casi braguitas.

No sería la primera española en acudir a la Met Gala, también hemos visto a Rosalía, Penélope Cruz, Eugenia Silva, Manu Ríos o Pedro Almodovar. El código de vestimenta para esta edición, según ha anunciado el Met, será 'Tailored for You' (Hecho a medida). Un guiño directo a la sastrería masculina y a la expresión de la individualidad a través de los trajes y detalles personales. Esta elección invita a los asistentes a reinterpretar la elegancia del dandismo negro con creatividad y personalidad. Desde trajes inspirados en la silueta zoot de los años 40, pasando por los coloridos estilos de los 'sapeurs' congoleños, hasta los pequeños accesorios como sombreros, bastones, pañuelos de bolsillo o broches, la pasarela de la alfombra roja promete ser un despliegue de arte y estilo en toda regla.

¿Georgina en la Met Gala 2025?

Tendremos que esperar a esta madrugada para saber si los rumores son ciertos, pero todo apunta a ello a esta hora. Y seguro que si es así, lo veremos en su documental de Netflix. Se trata de la noche más grande de la moda, pero en realidad, es un evento benéfico anual organizado por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y la revista Vogue, bajo la dirección de su editora en jefe, Anna Wintour. Su objetivo principal es recaudar fondos para el Instituto del Traje (Costume Institute) del museo. La gala marca la inauguración de la exposición anual del instituto y se celebra tradicionalmente el primer lunes de mayo.​

