No sabíamos que necesitábamos un vestido de lentejuelas blanco para Navidad hasta que hemos visto a Tamara Falcó

Tamara Falcó no se cansa de dejarnos la inspiración más elegante para esta Navidad, y esta vez lo ha hecho al lado de Paula Echevarría. La actriz asturiana ha compartido en redes fotografías de su look para la gran final del programa 'Got Talent', una noche especial en la que Paula ha lucido un diseño de Michael Costello, y en estas instantáneas también hemos podido ver mejor el vestido blanco de lentejuelas de Tamara. Porque si el mono dorado de Paula es perfecto para Nochevieja, el vestido blanco de la marquesa es ideal para Nochebuena.

Tamara Falcó nunca decepciona. Ya sea luciendo un abrigo edredón ideal para las Navidades en el norte, un conjunto pijamero que redefine la comodidad chic o apostando por los pantalones de terciopelo más clásicos (y aprobados por Isabel Preysler), la marquesa de Griñón sabe cómo inspirarnos con cada elección estilística. Esta vez, en su faceta de anfitriona navideña, Tamara ha dado un paso más allá, demostrando que el negro no es solo un básico que siempre hay que tener en el armario, sino una herramienta de estilo con infinitas posibilidades. Y este vestido blanco de lentejuelas es lo mejor que vamos a ver hoy. Cortos, largos, dorados o negros. Un año más llega el turno de los vestidos de lentejuelas y este blanco de manga corta es el más elegante que hemos visto hasta la fecha.

Tamara y Paula. @pau_eche

Si bien hace tiempo que las lentejuelas tienen vida más allá de los eventos navideños, es cierto que es especialmente en esta época del año cuando vuelven a las estanterías de las tiendas convirtiéndose en uno de los éxitos incombustibles de cara a vestirnos en Nochevieja o incluso Nochebuena, Navidad y las múltiples cenas y comidas de la temporada navideña. Y ahora queremos un vestido blanco como el de Tamara Falcó.