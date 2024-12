El conjunto pijamero más elegante lo ha estrenado Tamara Falcó y además está súper rebajado

Ya no hay dudas. Tamara Falcó se ha convertido por derecho propio en la nueva reina de estilo de la familia Preysler. Y es que la hija de Isabel Preysler sabe combinar las tendencias como nadie, con clase, elegancia y ese toque pijo que tanto nos gusta de ella. Que oye, por algo es marquesa. ¿Somos fans de Tamara Falcó? Confirmamos. Pero no solo nosotras, y es que sabemos que las chicas madrileñas más clásicas y pijas que aman la moda van a querer copiarle este lookazo a Tamara Falcó en cuanto lo vean. ¿O nos equivocamos? Yo votaría que no lo hacemos. Y es que si hay algo que no puede faltar cada invierno en el armario de las chicas más pijas y elegantes.

Porque sí, según Tamara Falcó los conjuntos pijameros también son para el invierno y la Navidad, y lo ha dejado claro en el último 'El Hormiguero' de este 2024. Una Tamara Falcó que ha estrenado un conjunto de estilo pijamero satinado de nueva colección de TFP para Pedro del Hierro que no la puede favorecer más. Un estilismo cómodo y a la vez elegante que nos puede servir perfectamente a nosotras para ir a una comida o cena de Navidad. A este grupo le sumamos los conjuntos pijameros como el que lleva Tamara Falcó de una manera moderna y casual. Las chicas más pijas de Madrid querrán saber que el suyo es de su colección, y además ahora está mega rebajado.

El look de Tamara Falcó. @nuriarocagranell

Camisa pijamera estampada (rebajada a 109 euros)

Camisa pijamera. TFP

Pantalón pijamero estampado (rebajado a 83 euros)

Pantalón pijamero. TFP

Palabra de Tamara Falcó, los conjuntos pijameros también son para invierno y Navidad.