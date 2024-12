El abrigo edredón de Tamara Falcó es lo único que necesitas si vas a pasar las Navidades en el norte

Si alguna vez has estado en invierno en Nueva York sabes que las temperaturas allí en esta época del año pueden bajar fácilmente de los 0 grados, por lo que una maleta llena de básicos de abrigo es primordial para sobrevivir el viaje, si no que se lo digan a la mismísima Tamara Falcó que nos ha sorprendido en redes sociales con un abrigo que no estamos muy seguras Isabel Preysler aprobaría, pero que es perfecto para esos días en los que el frío parece no dar tregua.

Muy alejado de sus looks elegantes y sofisticados para ser la invitada perfecta en cualquier ocasión, el tiempo de la gran manzana obligó a la socialité a hacerse con una prenda que bien servirá de gran inspiración para todas aquellas que (como una servidora) vayan a pasar las Navidades en el norte de España y donde esta misma mañana el frío polar era el denominador común en todas las conversaciones. Tamara ha confesado que 'Estando en Nueva York y por el frío que hacía, tuve que comprarme este abrigo que parece un edredón. Nunca he estado tan cómoda y abrigada ahora también para el frío de Madrid' y no podemos estar más de acuerdo el abrigo plumas tiene toda la pinta de ser de lo más cómodo y calentito, todo lo que necesitamos para afrontar un invierno que oficialmente ha empezado hoy, 21 de diciembre, y que se prevé sea bien frío.

No vamos a decir que los abrigos de plumas son tendencia en invierno porque sería como decir que el negro es el color más elegante de la paleta cromática, un hecho irrefutable de la moda, pero sí diremos que los abrigos de plumas han dejado de ser vistos como algo poco estiloso para ocupar un lugar privilegiado en los armarios invernales de las que más saben de moda, Tamara Falcó incluida.

La socialité combinó su abrigo de plumas o abrigo edredón como nosotras lo hemos bautizado con un accesorio que sí podíamos decir se ha vuelto de plena tendencia en las últimas temporadas, ya sea verano o invierno, estamos hablando de la típica gorra que solíamos robar a nuestros hermanos o novios en ocasiones puntuales y que actualmente es uno de los accesorios favoritos de las insiders. Así que ya sabes, si estas Navidades el frío será la tónica general de tus días lo mejor que puedes hacer es copiar a Tamara Falcó y meter en tu maleta un abrigo tan cómodo y calentito como el suyo, palabra de editora de moda.