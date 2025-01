De Sara Carbonero a Laura Escanes, los looks más espectaculares de una noche de premios deportivos en Madrid

El deporte y la moda también van de la mano, y Sara Carbonero y Laura Escanes lo han demostrado en esta primera alfombra roja de la semana en Madrid. Después de la alfombra roja de los Premios Feroz, esta noche han tenido lugar tiene lugar en IFEMA, la primera edición: los Premios NEXT GENERATION Men's Health, cuyo objetivo es reconocer los valores de una nueva generación de jóvenes talentos del deporte y la comunicación. Y obviamente, nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en los looks del photocall con Laura Escanes de lo más elegante y sexy como presentadora de la gala o Sara Carbonero con un look de la firma italiana Max Mara y joyas de Agatha Paris.

Entre los que han pasado por la alfombra roja, Gemma Mengual, Almudena Cid, Saúl Craviotto, Álex Roca o Fonsi Nieto. También Coco Constans, Anita Matamoros o Marta Díaz.

¿Los mejores looks de la noche? Aquí están.

Laura Escanes

Laura Escanes. Gtres

Sara Carbonero

Sara Carbonero. Gtres

Lara Álvarez

Lara Álvarez. Gtres

Coco Constans

Coco. Gtres

Iera Paperlight

Iera. Gtres

Anita Matamoros

Anita. Gtres

Una alfombra roja que como siempre nos sirve de inspiración para ser la invitada ideal o más espectacular en nuestra próximos eventos.