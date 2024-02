Si Sara Carbonero lleva el traje blanco hasta en un día lluvioso, nosotras también lo haremos para empezar marzo

Cuando Sara Carbonero y Carmen Lomanacoinciden en vestirse de blanco para darle la bienvenida a marzo, solo puede querer decir una cosa, que este octubre no vamos a guardar nuestras prendas en blanco y las vamos a seguir llevando con nuestros looks más invernales. Si Sara Carbonero ha lucido un traje totalmente blanco que ha combinado con botas en una noche lluviosa y fría en Madrid, que nos parece el estilismo más cómodo y elegante para ir a la oficina estos días de invierno que quedan hasta primavera. Vestir de blanco de pies a cabeza. Las estrellas del street style de la Semana de la Moda de Copenhague de esta temporada confirmaron nuestra duda. Los asistentes a los desfiles expresaron su apoyo a los conjuntos blancos y monocromáticos, llevando desde chalecos blancos, y nosotras las vamos a copiar en los días más fríos. Porque vestir de blanco todo el año, y no solo en verano, ya es un hecho.

Un traje blanco que Sara Carbonero ha combinado con un jersey de cuello alto negro en una noche lluviosa y fría en Madrid. Pero en esta noche, ha optado por untotal look blanco, con traje sastre en color blanco y una bufanda a modo de chal también en blanco. La moda es un elemento no verbal muy importante para la comunicación política y los trajes de chaqueta y pantalón son uno de los estilismos favoritos de las mujeres que mejor visten y también de las políticas, además de nuestras celebrities favoritas.

Sara Carbonero con traje blanco. @saracarbonero

La americana blanca se ha posicionado como una de las prendas clave entre actrices, artistas e influencers, sobre todo entre las de más de 40 años. Durante el desfile de alta costura de Dior en París pudimos ver cómo Glenn Close (76 años), Carla Bruni (55 años) o Kelly Rutherford (55 años) eligieron para sus looks chaquetas blancas de la maison. Y Sara Carbonero es un buen ejemplo de ello.