Por qué sí queremos llevar el look más bohemio (y básico) de noche como Sara Carbonero con pendientes de brillos

Sara Carboneroes bohemia hasta de noche. Si para terminar el año nos sorprendió a todos, incluido a Iker Casillas, con su estilo más rompedor y sexy, ahora ha vuelto a recuperar sus looks más boho y slow que tanto le gustan. Para una noche de chicas en febrero, Sara Carbonero nos ha dejado este outfit básico en negro con su complemento fetiche, el sombrero. Todas tenemos ese accesorio fetiche que siempre logra elevar nuestros estilismos y del que nunca queremos separarnos. Un pañuelo, una diadema, unos pendientes más especiales... En el caso de Sara Carbonero, esa pieza es el sombrero. Solo hace falta observar su perfil de Instagram para corroborarlo. La periodista no duda en añadirlo a sus looks, ya sea en primavera, verano o invierno, para aportar ese toque chic que siempre es necesario hasta de noche. Porque aunque a priori pensemos que el sombrero en un complemento unido a los estilismos de día, Sara Carbonero nos ha demostrado como lucirlo de noche.

Porque para terminar el martes Sara Carbonero ha publicado esta fotografía en su cuenta de Instagram con "la música como refugio para semanas muy largas", y nosotras que llevamos 18 días seguidos trabajando entre los Goya y MBFWMadrid, no la podemos entender más, la verdad. Porque ya sabemos que Sara Carbonero es amante de los sombreros en todas las épocas del año, y una vez más lo ha vuelto a dejar claro con este estilismo para empezar el año, de lo más cómodo y calentito. Porque en los días más fríos del invierno nunca falla un jersey de lana, y este estilismo de la periodista es un claro ejemplo de ello.

Y no nos puede gustar más como le ha dado ese toque bohemio a un look de lo más rockero para nuestras noches de vinos con amigas, con una camiseta de manga corta negra y unos pendientes bien de brillo.