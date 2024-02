Nos olvidamos de nuestros vaqueros más clásicos por estos rosas de Sara Carbonero que además están rebajados

Sara Carbonero es una reina de la moda, de los looks más bohemios y de los vaqueros. Pero hoy ha dejado a un lado sus jeans de madre para sorprendernos con este look más rockero y modernos con estos pantalones rosas de Isabel Marant, que además nosotras hemos encontrado rebajados. Un estilismo de lo más rompedor y rockero con el que Sara Carbonero nos ha sorprendido en su cuenta de Instagram combinándolo con una bomber negra. El street style de ciudades como Nueva York o Copenhague han venido a confirmar que la bomber vuelve a ser la chaqueta más relevante de la temporada, y no solo ellos, también todas las influencers de nuestro país, y Violeta Mangriñán es buen ejemplo de ella. Porque si la bomber blanca se agotó en hora, esta en color azul marino, igual. Las chaquetas bomber llevan meses anunciando su regreso y, en Nueva York, han terminado por alzarse como una de las prendas más necesarias de cara a la primavera. Su practicidad es innegable. Es la perfecta chaqueta que llevar cuando ya no hace frío, pero tampoco calor como estos días en Madrid.

Una bomber negra que Sara Carbonero ha combinado con estos vaqueros rosas con pespunten de Isabel Marant que nos han robado el corazón. Y además la buena noticia es que aunque siguen teniendo un precio alto, los hemos encontrado de rebajas en la web de MyTheresa. El mundo del denim se llena de alegres tonos y son especialmente los pantalones los que se visten de rosa, amarillo o verde de cara a la primavera. Así lo estipulan firmas como Chanel, Isabel Marant o marcas de moda pronta como Zara y Mango. Y Sara Carbonero se ha adelantado en pleno febrero con este outfit.

Jeans rectos Noemie, de Isabel Marant (rebajados a 346 euros)

Vaqueros rosas. Isabel Marant

Jeans y otras prendas denim acostumbran a vivir al margen de las tendencias en colores, jugando bajo sus propias reglas y cambiando, en todo caso, de un azul más oscuro a un lavado más claro o atreviéndose con grises, blancos y negros. Una tendencia a la que Sara Carbonero ya se ha apuntado.