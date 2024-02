Sara Carbonero nos deleita con el vestido más bohemio (e ibicenco) de marca española en su fiesta de cumpleaños

Sara Carbonero ha celebrado su 40 cumpleaños con el vestido que todas vamos a querer este verano. A través del repaso de todos sus looks más históricos hasta convertirse en un icono de la moda, ha quedado demostrado que la periodista es una de las mejores vestidas de nuestro país. Su éxito se basa en caracterizarse por un estilo boho en el que suele recurrir a prendas relajadas y soft con complementos bohemios. Pues bien, Sara Carbonero ha celebrado esta noche su aniversario de la mano de familiares y amistades, en donde hemos podido ver a su queridísima amiga Isabel Jiménez. Lo que más ha impactado a todos sus seguidores ha sido el vestido largo de croché y semitransparente que ha lucido de su marca SlowLove. No estamos hablando de un vestido cualquiera, sino el más especial por su multitud de detalles: cut-out en el pecho, mangas acampanadas y broches en color dorado. En definitiva, una prenda que define a la perfección a Sara Carbonero y que no hemos dudado de que la vamos a seguir viendo en la próxima temporada de primavera-verano.

En el día de ayer pudimos comprobar lo afortunada que es Sara Carbonero a partir de todas las felicitaciones que hemos observado tanto en las historias como en la última publicación de Instagram. Nuria Roca, Paula Echevarría o Rossy de Palma son algunas de las celebridades que les han mandado muchas felicitaciones en su día tan especial. Y es que estamos seguras de que ellas también se han fijado en el vestido de croché que ha hecho brillar a Sara Carbonero esta noche. En estos momentos, no está disponible en la web oficial, pero pensamos estar atentas para agotarlo en cuanto lo repongan. Y también las chicas más rápidas y estilosas.

Sara Carbonero con vestido de croché. @saracarbonero

Sara Carbonero acaba de crear la necesidad de hacernos con este vestido de croché con semitransparencias, dos tendencias que ya hemos visto en la reciente Semana de la Moda.