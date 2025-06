Sara Carbonero nos deja claro desde Biarritz que el amarillo mantequilla y el boho son las tendencias de este verano 2025

Sara Carbonero es la reina de los estilismos boho y nuestra particular musa. No cabe duda de que la periodista madrileña se siente muy afín a este estilo sin importar la época del año, cuando algunos pueden pensar que los estilismos bohemios están reservados para los días de primavera y verano, Sara Carbonero demuestra una y otra vez que este verano 2025 que está a punto de emepzar. Y ahora lo ha hecho en una escapada de trabajo a Biarritz. Sara Carbonero vuelve a dejar claro que su estilo boho chic no es una pose, sino una filosofía de vida. La periodista ha compartido en redes sociales una imagen de su reciente escapada a Biarritz, donde ha vuelto a deslumbrar con un look que captura a la perfección el espíritu relajado, libre y elegante que la define. Además del acierto estético, el look de Sara se alinea con una de las grandes tendencias del verano 2025: los tonos suaves y comestibles, entre los que destaca el “butter yellow” o amarillo mantequilla. Este color, cálido, luminoso y versátil, ha conquistado pasarelas y escaparates por su capacidad para aportar frescura sin estridencias. Funciona tanto en estilismos relajados como en opciones más formales y, como demuestra Sara, es ideal para potenciar el bronceado y dar luz al rostro.

El look tendencia de Sara Carbonero

En la foto, aparece posando con una copa en mano, rodeada de flores tropicales y vegetación, con un outfit que nos transporta directamente a un verano junto al mar. Sara apuesta por una falda larga plisada en tono amarillo mantequilla, uno de los colores más buscados de la temporada. El diseño, vaporoso y con aberturas laterales, aporta movimiento y un toque sensual sin perder sofisticación. La acompaña una camiseta oversize blanca con el logo de Chloé, estratégicamente anudada para mostrar piel con naturalidad. El conjunto lo completa con un cinturón de cuentas que realza la silueta y suma ese aire étnico tan característico en sus estilismos.

El look del verano de Sara Carbonero. @saracarbonero

No faltan sus inseparables gafas de sol con montura blanca, joyas discretas, y el pelo suelto con ondas surferas que refuerzan ese aire despreocupado y bohemio que la convierte en un referente de estilo. Una vez más, la presentadora demuestra que lo bohemio también puede ser sofisticado, y que su forma de vestir es una manera de expresar calma, autenticidad y belleza sin artificios. Un look que nos hace soñar con vacaciones, libertad y brisas del Atlántico.