El look romántico lo firma Sara Carbonero en Bilbao: vestido azul drapeado, botas y cazadora vaquera

Sara Carbonero ha vuelto a dar una lección de estilo effortless durante su visita a Bilbao. La periodista, siempre fiel a su estética relajada con un punto boho, ha apostado por un look tan sencillo como efectivo que ya queremos copiar esta temporada. En su última publicación en Instagram, la periodista posa con un conjunto vaquero que reúne muchas de las claves de las tendencias de 2025: estética relajada, piezas con carácter y un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo contemporáneo.

No solo ha disfrutado del emblemático Museo Guggenheim, sino también de los paseos en la ría, descubriendo la historia de la escultura de Las Sirgueras. Una obra de la artista Dora Salazar que rinde homenaje a las mujeres que remolcaban embarcaciones por la ría con la ayuda de una cuerda, conocidas como sirgueras, junto a su novio José Luis Cabrera. También la hemos visto en San Mamés, y lucir otro look con vaqueros y Converse de plataforma. Pero nosotras nos quedamos con el vestido azul.

El look de Sara Carbonero en Bilbao

El protagonista absoluto es un vestido azul con efecto drapeado, de largo mini y tejido fluido, que estiliza la silueta y aporta ese toque desenfadado que tanto le gusta. Una prenda versátil que lo mismo funciona con sandalias en pleno agosto que con botas, como ha hecho ella, en los días más frescos del norte, como ha dejado claro Sara Carbonero. Para completar el conjunto, ha optado por unas botas altas de cuero marrón, una elección que aporta fuerza y carácter al estilismo. Y como prenda exterior, una cazadora vaquera oversize, ese básico que nunca falla y que ella domina como nadie. El contraste entre lo femenino del vestido y lo casual de la denim jacket funciona a la perfección, creando un look equilibrado y lleno de personalidad.

El resultado es el look de entretiempo ideal para los días en los que no sabemos muy bien qué ponernos: cómodo, estiloso y con ese aire bohemio que define el sello Sara Carbonero. Un ejemplo más de que no hacen falta grandes artificios para brillar con luz propia.