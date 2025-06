Sara Carbonero da su lugar por fin a su nuevo novio: la foto que desata la locura

Sara Carbonero está tratando de mantener en un discreto plano sus amoríos. Desde que se separó de Iker Casillas no ha querido exponer a sus parejas, aunque en ocasiones no ha tenido más remedio que presumir de lo feliz que está. Un paso que aún no había dado con su último novio, el empresario canario José Luis Cabrera, a quien sus íntimos conocen como Jota, como es el caso de su amiga Isabel Jiménez, celestina en este romance. Pero la presentadora e influencer por fin ha dado el decisivo paso de dar su lugar a su pareja, ahora que han disfrutado de un romántico viaje a Bilbao.

El celo con el que la periodista lleva sus relaciones es grande, pero hay ocasiones en las que no duda saltarse su propia norma y presume de felicidad ante sus fans de Instagram. En su vertiente como influencer, no ha querido pasar por alto su escapada de fin de semana a Bilbao, donde ha descubierto sus maravillas como una turista más. No ha faltado un rincón que no haya visitado y del que haya dado buena cuenta en su perfil personal. Pero la sorpresa ha llegado cuando en su visita al Museo Guggenheim ha colado a su novio para sorpresa de todos.

Sara Carbonero por fin presume de novio

En un amplio carrusel de 20 fotografías, la comunicadora y empresaria de moda ha mostrado al detalle lo bien que se lo ha pasado en Bilbao. Aunque la excusa de su viaje era que su hijo Martín tenía aquí un encuentro de fútbol, ha pasado un fin de semana de lo más romántico. Ha cumplido con todos los puntos turísticos que todos deben visitar si no conocen la ciudad. No podía faltar el Museo Guggenheim, donde se ha dejado empapar del arte contemporáneo. Pero quizá lo más atractivo es cómo ha visto ella las obras expuestas, desde un prisma en el que su novio cobra protagonismo, fundiéndose con algunas de las más espectaculares.

Sara Carbonero comparte una foto de José Luis Cabrera Gtres

Al menos eso sucede en la instantánea número 16 de su colección, que no ha pasado desapercibida por sus fans. En ella aparece el empresario canario como principal protagonista, animando una de las obras más ingentes de la galería. “No perder nunca el norte y la magia de las primeras veces”, escribe Sara Carbonero, siempre acertada en la elección con mimo de las palabras para expresar qué experimenta su corazón. Parece que ha encontrado su lugar, que no sería tanto Bilbao en sí, sino más bien el hecho de sentirse en un espacio seguro siempre y cuando esté su chico.

Aunque se conocían desde hacía años, su relación comenzó a finales del pasado año y ya llevarían seis meses juntos. No paran de atesorar románticos momentos como los vividos en la ciudad vasca, los cuales le han animado a dar el paso de presumir de novio ante su horda de fans de Instagram. Un paso muy aplaudido por todos. Uno que le costó mucho dar con Kiki Morente y Nacho Taboada, sus parejas más mediáticas después de romper su unión con Iker Casillas, con el que parece que mantiene una buena relación por el bien de sus vástagos.