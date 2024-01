Sara Carbonero recupera su estilo más boho con dos prendas clave para empezar este 2024 con mucho estilo

Sara Carbonero acaba de recuperar su estilo más boho. Si para terminar el año nos sorprendió a todos, incluido a Iker Casillas, con su estilo más rompedor y sexy, ahora ha vuelto a recuperar sus looks más boho y slow que tanto le gustan. Para empezar 2024, Sara Carbonero nos ha dejado este outfit con jersey estampado y su complemento fetiche, el sombrero. Todas tenemos ese accesorio fetiche que siempre logra elevar nuestros estilismos y del que nunca queremos separarnos. Un pañuelo, una diadema, unos pendientes más especiales... En el caso de Sara Carbonero, esa pieza es el sombrero. Solo hace falta observar su perfil de Instagram para corroborarlo. La periodista no duda en añadirlo a sus looks, ya sea en primavera, verano u otoño, para aportar ese toque chic que siempre es necesario.

Porque ya sabemos que Sara Carbonero es amante de los sombreros en todas las épocas del año, y una vez más lo ha vuelto a dejar claro con este estilismo para empezar el año, de lo más cómodo y calentito. Porque en los días más fríos del invierno nunca falla un jersey de lana, y este estilismo de la periodista es un claro ejemplo de ello.

Sara Carbonero con su primer look del año. @saracarbonero

Y el toque final se lo ha dado con un sombrero marrón de ala ancha con ese toque tan bohemio que le gusta a Sara Carbonero, aunque nosotras sigamos soñando con su estilismo del otro día con un vestido de Mango de lo más sexy y botas Pretty Woman.