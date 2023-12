La respuesta de Casillas al provocador mensaje de Morata en su estreno en Threads

Threads, la red social de Meta ha empezado en Europa hoy viernes y ya le ha empezado a comer el terreno a Twitter, ahora llamado X. La red de Elon Musk ha ido bajando de nivel en los últimos meses y repetía tuits en los timelines de los usuarios, que se preguntaban qué le pasaba al algoritmo. Threads, superados los problemas de privacidad que le planteó la Unión Europea ha comenzado su andadura y ya ha habido un trasvase de usuarios, entusiasmados, como ocurre siempre el primer día con la nueva red social.

Todos han llegando saludando y esperando que no se convierta en ese reducto de odio y malas vibraciones en el que se convirtió Twitter enseguida, aunque no hay muchas esperanzas de que no ocurra. Si algo es inmutable es la capacidad humana de odiar.

Por eso Álvaro Morata, el delantero del Atlético de Madrid ha comenzado su andadura en la nueva red social con un mensaje lleno de ironía y provocativo. Así, su primer mensaje seguro que es muy diferente al que estrenó hace años Twitter. Ya sabe lo que dan de sí estas redes sociales y lo que le espera: "Esos haters buenos ahí!!!!!😂", ha lanzado Morata, con mucho humor.

Uno de los primeros que le ha contestado es Iker Casillas, otro experto en eso de las redes sociales y de recibir insultos. Ambos tienen ya la piel curtido en eso de ser el centro de la diana de la rabia de los aficionados. Ikerr lo vivió por culpa de parte de la grada del Santiago Bernabéu, que incomprensiblemente, se puso en contra de su futbolista y capitán y Morata lo ha vivido en toda su carrera como futbolista, aunque algo menos en los últimos años. Casillas le ha contestado brevemente, con una emoji de una cara, muy significativa.

Iker Casillas y Morata en Thread thread

Álvaro Morata va a ser titular en uno de los grandes partidos de la jornada de LaLiga, el Athletic - Atlético, que se disputa el sábado en San Mamés y con el que se celebran los 125 años del club vasco. Allí, el Atlético de Simeone quiere seguir con su buena temporada y acabar con una racha más que negativa en el campo del Athletic donde solamente ha ganado uno de los cinco encuentros que ha disputado en las últimas temporadas. Después de la victoria en Champions contra la Lazio, el Atlético teme acusar el cansancio.