Todo el mundo habla de los vaqueros de madre de Sara Carbonero que nosotras vamos a llevar con botas UGG este invierno

Todo el mundo habla de los vaqueros de madre de Sara Carbonero. Y sí, querida lectora, una vez más, la periodista ha vuelto a crear la necesidad de ir ahora mismo de compras a por unos vaqueros como estos. Sara Carbonero está disfrutando de la temporada navideña con looks casuales y calentitos y que todos sus seguidores sienten el deseo de copiar. Pues bien, solo necesitas hacerte con un jersey trenzado en color blanco y asegurarte de dar con el par de vaqueros de madre más estilosos y favorecedores. Porque, aunque muchas veces no sea fácil dar con el perfecto, cuando lo encuentras no te puedes separar de él. Y Sara Carbonero lo sabe y es consciente de ello. Esta vez, los ha combinado con unas botas militares Dr. Martens. No obstante, en referencia a las tendencias actuales, estamos seguras de que las editoras de moda los van a combinar con sus botas UGG favoritas, un calzado muy socorrido por la periodista.

Si te consideras una mujer amante del estilismo minimalista o boho, debes inspirarte en el armario de Sara Carbonero. ¿Por qué razón? Por unas claves muy sencillas. Por una parte, la periodista crea looks de escándalo con prendas básicas, cómodas y versátiles que todas deberíamos tener. Por lo que podemos replicarlos de una manera fácil y rápida, además de darle muchas vidas nuestras piezas. Y, por otro lado, se ha convertido en un icono de la moda que es fiel a su estilismo tan effortless. Indiscutiblemente, los vaqueros de madre que ya lleva Sara Carbonero son los que todas vamos a incluir en nuestra lista de deseos (de última hora) para Papá Noel, porque son ponibles y atemporales. Y si no que se lo digan a Vicky Martín Berrocal o Paula Echevarría, celebrities que ya los lucen en sus outfits diarios.

Sara Carbonero con vaqueros de madre. @saracarbonero

Sara Carbonero ha optado por presumir de tipazo con estos vaqueros de madre que ahora todos queremos tener. ¿En su look de Nochebuena también se decantará por ellos? Nosotras estamos expectantes para averiguarlo.