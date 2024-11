Sassa de Osma se ha ido a París con el abrigo de inspiración oriental de la firma que aman las madrileñas

Sassa de Osma se ha ido a París y nos ha trasladado directa a una invitada perfecta de invierno 2024 con este maravilloso abrigo de inspiración oriental. Cuando la Reina Letizia, Sassa de Osma y Paula Echevarría coinciden en una firma, nuestra obligación como periodistas de moda es investigar para saber qué tienen sus diseños de especial para haber enamorado a tres de las mujeres más estilosas del panorama. Y estamos hablando de Philippa 1970, una marca ‘made in Spain’ que acaba de colarse hoy mismo en el vestidor de la Reina Letizia y que Sassa de Osma se había encargado de descubrirnos hace unos meses con su estilo más elegante con un toque bohemio.

Sassa de Osma se encuentra en el mejor momento de su carrera. Además de haberse revelado que es uno de los nombres detrás de Philippa1970, la nueva marca de moda de lujo en España, es embajadora de Dior Couture, dueña de una segunda marca de lujo, Moi&Sass, y con estas dos marcas se ha ido hoy a trabajar a París. Un abrigo que definen así en la web de la marca: "Este kaftán de inspiración oriental destaca por su hermoso estampado de garzas y flores, que evoca la belleza de la naturaleza. Sus mangas con puños de martas y un escote ligeramente alto añaden un toque de elegancia, mientras que los alamares hechos a mano en color negro brindan un detalle especial y distintivo. Ideal para quienes buscan un estilo único y sofisticado".

Sassa de Osma con abrigo oriental. @sassadeo

Abrigo garzas puños Marta de Philippa 1970 (890 euros)

Abrigo. Philippa 1970

Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda.