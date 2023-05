Solo queremos que vuelva a salir el sol para copiarle a Sassa de Osma este vestido holgado de Massimo Dutti

Es viernes, pero nosotras solo estamos contando los días que quedan para que se vaya esta DANA que está afectando a España y vuelva el sol. Y no solo porque no podemos más con este cielo gris y esta lluvia, si no porque necesitamos copiarle este vestido blanco de Massimo Dutti a Sassa de Osma, y para ello necesitamos sol y calorcito. No ha tardado en robarnos el corazón. Si el otro día dedicábamos un artículo al estilo de Sassa de Osma que se había convertido en una de las mejores vestidas de ARCO, ahora nos acaba de robar el corazón con el vestido más bonito y elegante de Massimo Dutti para empezar junio por las calles de Madrid. Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda. Tiene un estilo muy parecido a otras celebrities como María de la Orden, con quien mantiene una buena relación de amistad, e incluso como el de la periodista y fundadora de una agencia de comunicación, Sofía Paramio. Pero este vestido de Massimo Dutti es tan elegante y para todas las edades, que igual se lo veríamos puesto a la Reina Letizia o a Carmen Lomana con su extrema elegancia.

Sassa de Osma es una de nuestras referentes en cuanto a estilo se refiere, de origen aristocrático, esta peruana se mudó a Nueva York a los 16 años con el propósito de labrarse como modelo y ahora deslumbra en nuestro país como una de las mejores vestidas y nos lo ha vuelto a demostrar con este look para empezar la última semana de marzo. Eso sí, por favor que vuelva a salir el sol para poder lucir ya este vestido blanco con escote cruzado tan bonito y sueltecito de Massimo Dutti.

Vestido estructura tirante cruzado, de Massimo Dutti (79,95 euros)

Vestido estructura. Massimo Dutti

Un vestido blanco que ha estrenado Sassa de Osma de Massimo Dutti de tejido de estructura y confeccionado en tejido 100% algodón.