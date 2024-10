Si el boho es tendencia este otoño, Sassa de Osma tiene el look más deseado por las pijas madrileñas

El boho ha vuelto pisando más fuerte que nunca este otoño 2024, y Sassa de Osma como buena amante de la moda, lo tiene claro.A Chloé le debemos que este otoño 2024 todas quieran vestir como Florence Welch: el primer desfile de su nueva directora creativa, Chemena Kamali, abrió la puerta a esas prendas vaporosas que ya triunfaron con el cambio del milenio. “A pesar de no ser la mayor tendencia esta temporada en términos de volumen, fue uno de esos momentos de la semana de la moda en la que todo el mundo decía ‘oh, esto volverá a ser enorme’”, cuenta Sofia Martellini, senior strategist de moda femenina en la agencia de predicción de tendencias WGSN.

Y Sassa de Osma se ha apuntado al boho más otoño con el mismo look que le vimos este fin de semana a Eugenia Martínez de Irujo en tonos burdeos de la firma francesa Antik Batik. Aunque en el caso del último look de Eugenia, los botines son todavía más boho gracias a una blusa y un chaleco de colores entre el magenta y el rosa de la firma Antik Batik, y unos vaqueros, Sassa lo ha llevado en versión vestido y con el mismo chaleco que le da el toque más bohemio. Eso sí, su chaleco es aún más boho con pelito en los bordes. Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda.

Bolero bordado Roza de Antik Batik (465 euros)

Chaleco bordado. Antik Batik

Una prenda que definen así en la web de la marca francesa: "El emblemático bolero Antik Batik bordado de manera artesanal. La prenda boho chic clave en tu fondo de armario".