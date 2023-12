Solo Naty Abascal puede hacer de este plumífero cortito la chaqueta más elegante del invierno

Naty Abascal nos acaba de dejar claro desde México que un plumífero también puede ser una chaqueta elegante. Porque siempre lo decimos, pero ser estilosa no está reñido con ir abriga para no pasar frío en diciembre, y con 12 grados en tierras mexicanas, ella lo tiene claro, el plumífero es la chaqueta estrella para los días más fríos del año. Si hace unos días se lo veíamos lucir con maestría a la Reina Sofía o a la Infanta Elena, ahora es Naty Abascal con este look casual para una jornada de museos en México. Aunque sea el abrigo que mejor protege del frío, el plumífero no siempre parece encajar bien con los estilismos, al menos con los más formales. Sin embargo, el clásico plumífero corto como este de la ex modelo, puede ser elegante hasta con vaqueros anchos.

Echando un vistazo a los looks de las celebrities, el plumífero corto y largo y en clave elegante ha estado presente en los armarios de estilistas y apasionadas de la moda desde hace ya varios años, aunque brillan especialmente este otoño, tampoco nos lo quitaremos en diciembre para dar la bienvenida al invierno y a los días más fríos del año. Por ello, y aunque las versiones cortitas sigan obsesionando a las expertas en moda esta temporada, los abrigos de plumas largos también son todo un imprescindible de cara al invierno 2024. Y si no que se lo digan a Naty Abascal.

Porque Naty Abascal nos ha demostrado como nos podemos marcar un estilismo elegante con un plumas cortito como este de que ha llevado para una jornada de museos en México.