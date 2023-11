Los botines de tacón de la Reina Sofía a sus 85 años son los que van a querer llevar este invierno nuestras madres y abuelas

Teníamos ganas de ver a la Reina Sofía, y aquí está. Ella no ha seguido el festivo en Madrid por la Almudena como el Rey Felipe y la Reina Letizia tras volver de su viaje a Dinamarca, y se ha ido hasta Asturias. Y es que teníamos ganas de ver a Doña Sofía porque no la pudimos ver en el cumpleaños de la Princesa Leonor, ni tuvimos imágenes de ella en su propio cumpleaños, es decir, no la veíamos desde el día que arrancó a llorar en un acto. Por eso nos alegra aún más haber visto a la Reina Sofía de lo más sonriente y con un look juveniil con traje y unos botines con bastante tacón, nada del mini tacón sensato que solemos verle. La Reina Sofía sigue involucrada en un gran número de causas benéficas. La mayoría de ellas enfocadas a la investigación de enfermedades como el Alzheimer. Por ello ha presidido este jueves la inauguración oficial del X Congreso Nacional de Alzheimer CEAFA en el Palacio de los Congresos de Gijón (Asturias).

Para esta jornada en Asturias, la Reina Sofía ha apostado por un look más juvenil con mucha elegancia. Y es que la madre del Rey ha lucido un traje morado con estampado con rayas verticales blancas compuesto por pantalón y chaqueta; combinado con unos botines negros de tacón más alto de lo habitual y un bolsito de mano. Además, en la colorida chaqueta lucía un llamativo broche en forma de margarita que tanto le gustan a ella y a su hija, la Infanta Elena.

La reina Sofía asiste a la inauguración del X Congreso Nacional de Alzheimer en Gijón Jorge Peteiro EUROPAPRESS

Unos botines de tacón que van a querer llevar nuestras madres y abuelas este invierno como ha hecho la Reina Sofía a sus 85 años recién cumplidos.