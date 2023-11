La Infanta Elena se va a celebrar el cumpleaños de la Reina Sofía con el plumífero que no falla en los días de borrasca

Los días de celebración en la familia real no cesan. Aún de resaca por la jura de la Constitución, y cumpleaños, de la Princesa Leonor, hoy es la Reina Sofía quien cumple 85 años. Un día de la más especial en el que la madre del Rey ha querido juntos a sus hijos y nietos que están en Madrid en un almuerzo en la Zarzuela. Aunque ha pasado como con la fiesta privado de Leonor, no hay fotografías, pero sí que hemos podido ver la Infanta Elena entrar a Zarzuela conduciendo su coche. Porque no hay borrasca Ciarán que frene el cumpleaños de la Reina Sofía, y Elena ha acudido con un look perfecto para este día terrible de lluvia y frío, con plumón y sombrero, su accesorio favorito todo el año.

No solo porque si eliges bien te acompañará toda la vida, también porque cuando se trata de dejar atrás los de entretiempo para combatir el frío solo los mejores plumíferos de mujer son capaces de marcar la diferencia. Y la Infanta Elena lo sabe, y para sobrellevar a este terrible día que hace en Madrid, ya ha sacado del armario su abrigo de plumas para arrancar el mes de noviembre. Aunque también os digo, si ya tenemos que ir con plumífero en Madrid, no sé como tendremos que vestirnos en los próximos meses.

La Infanta Elena llegando al cumpleaños de Sofía. Gtres

Sabemos que la bajada de las temperaturas no es la mejor de las noticias para todo el mundo y, sin embargo, afrontarla con estilo es lo único con lo que podemos consolarte. Y la Infanta Elena lo sabe y ya a sacado su plumas elegante del armario.