De las lentejuelas al plumífero, el look más abrigadito de Tamara Falcó para su viaje a Lituania

Tamara Falcó e Íñigo Onieva no paran de viajar , es un hecho, y no lo decimos desde la envidia si no desde la información. Bueno, no os vamos a engañar, desde la envidia también, que mientras nosotras estamos aquí trabajando en festivo, ellos están en Lituania. Eso sí, lo que no nos da tanta envidia son los 8 grados bajo cero que tienen de media de temperatura, de ahí que Tamara Falcó allá pasado de su traje de lentejuelas en Madrid, al look modo esquimal para su viaje. París, Italia, País Vasco, Inglaterra, y ahora Lituania en su gira de viajes sin parar del matrimonio. Pero nosotras nos hemos fijado en este look de lo más abrigadito de Tamara Falcó que es perfecto si este puente te vas de viaje a la nieve.

Si ayer era la Reina Sofía la que lucía plumífero en Madrid, hoy es Tamara Falcó desde Lituania con un look de lo más abrigado con gorro y botas de nieve. Todo ello en unas fotografías que nos ha dejado Íñigo Onieva en su cuenta de Instagram, que como él mismo dice, parecen una postal de Navidad, y razón no le falta.

Tamara Falcóe e Íñigo Onieva de viaje en Lituania. @ionieva

Un estilismo que aunque no vayas a viajar a Lituania como Tamara Falcó, le puedes copiar en una escapada a los Pirineos catalanes o a Sierra Nevada.