Solo Tamara Falcó puede llevar el jersey navideño rojo más clásico como si fuera lujo

Si ayer era Isabel Díaz Ayuso la que nos dejaba un outfit con jersey navideño, hoy es Tamara Falcó la que hace lo propio con este jersey rojo de lo más fashion de la firma londinense Chinti & Parker. Porque no hay época navideña sin jersey de Navidad, y no lo decimos solo nosotras, también las famosas. Los primeros jerséis navideños aparecieron en los años 50 en EEUU y se les llamaba 'Jingle Bell Sweater' (jersey de villancicos). En los ochenta tuvieron un resurgir, pero seguí siendo una prenda poco común que no fue hasta los 2000 cuando se popularizó de forma más general. Hace unos días, coincidiendo con el tercer viernes del mes de diciembre, se celebró el Ugly Sweater's Day o día de los jerséis de Navidad feos, pero Tamara Falcó sigue en mood navideño, aunque la mala noticia es que el jersey, aunque costaba más de 300 euros, ya está agotado.

¿De dónde viene el jersey navideño y cuál es su historia? El origen del mismo se remonta más o menos a los años 50, cuando se empezó a consumir de manera masiva lo relativo a la Navidad. En un momento del s. XX en el que se buscó sacar tajada económica de toda oportunidad posible, la comercialización de estas fiestas se tradujo al ámbito estilístico. Y Tamara Falcó como buena amante de la moda y de la Navidad no puede dejar de lucirlos. Veremos si también se los lleva a Miami para celebrar la Navidad en familia.

Jersey J'adore Christmas, de Chinti & Parker (agotado)

Jersey navideño. Chinti & Parker

Un look que Tamara Falcó lució en una de sus últimas escapadas y que ahora nos ha querido compartir a través de su cuenta de Instagram.