Tamara Falcó, sobre la visita de Isabel Preysler a 'El Hormiguero': "Es como cuando mi madre venía al cole a hablar con mi profe"

Tras su entrevista con Pablo Motos en 'El Hormiguero', Isabel Preysler aceptó la invitación de sumarse a la tertulia de actualidad de los jueves en la que participa su hija, Tamara Falcó , además de Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo.

Tamara aseguró que había visto a los dos, su madre y Pablo Motos, "encantados, como si estuviérais en casa. Me he emocionado por momentos". Tamara confesó que "sentía como que mi madre venía al colegio a hablar con mi profe".

"Siempre hablamos después de cada tertulia, pero no me gusta que me corriga", abundó la tertuliana de 'El Hormiguero'.

Juan del Val, por su parte, apareció enchaquetado en presencia de la socialité porque "hoy no vengo a trabajar; vengo a disfrutar".

Entrando en materia política, la hispanofilipina juzgó que "ayer fue un día importante" en referencia al fin de la presidencia rotativa de España en la Unión Europea.

Al hilo de la actualidad hablaron del Rey Carlos de Inglaterra, ya que la Casa Real Británica ha contratado a un homeópata para curar la impotencia del hijo de Isabel II: "Le pegan que le gusten los curanderos. Una vez tuve una conversación con él y vi que le gustaba la medicina alternativa", contó Isabel Preysler, quien conoce personalmente al monarca británico.