Soy rubia y muy blanquita de piel, ¿qué colores me quedan bien para vestir en primavera?

Soy rubia y muy blanquita de piel, ¿qué colores me sentarán mejor? Esta es una pregunta que nos hacemos recurrentemente cada vez que debemos elegir comprar o no una prenda. Porque los tonos son un elemento que juegan un papel muy importante en cada pieza de ropa. Es más, puede determinar si hacernos o no con ella, puesto que conseguirá que nos favorezca más o menos según nuestras características. Se trata de un conocimiento que tienen todos los estilistas para crear el look de las celebridades para los distintos eventos, como la próxima Met Gala 2024 que se celebrará este 6 de mayo. Seas rubia o morena, tenemos claro que debemos conocer las reglas básicas para el momento de escoger bien un color u otro. Para ello, hablamos con Sonia Hernández, estilista de moda y vestuario e historiadora de arte, que nos cuenta todos los secretos para saber qué colorimetría es la perfecta para las chicas rubias y muy blanquitas de piel. Primero de todo, tanto Pantone como las pasarelas de la Semana de la Moda han impuesto todos los colores que más llevaremos durante las tendencias de primavera-verano 2024. Es por ello que podemos determinar que las prendas 'pastel', siendo el azul cielo el más utilizado, serán la joya de la corona de estos meses. "El rosa empolvado también triunfa, así como los tonos lila y morado. No obstante, si prefieres los colores más fuertes, el rojo cereza o el naranja mandarina intenso son una buena opción", informa la estilista. Tampoco sin olvidarnos de los clásicos neutros, donde el blanco puro y el gris profundo casi negro serán los más vistos. Una vez tenemos en cuenta los colores de la temporada en cuestión, es el momento de saber en qué nos debemos fijar para saber qué tonalidad nos quedará mejor. "Debemos tener en cuenta nuestra piel, cabello y color de ojos para saber si un color nos favorece o no. Un estudio de todo ello nos confirmará si tendremos a las tonalidades frías o cálidas", determina la experta en moda.

"En el caso de las rubias de piel clara, por lo general les favorecen los tonos claros. Entre ellos encontramos los lilas, los verdes mini, el azul bebé o el rosa empolvado", nos recomienda Sonia Hernández. Pero la pregunta que todos nos hacemos es la siguiente: ¿qué color nos queda mejor según la teoría del color?"Para saber si un tono nos favorece o no, lo mejor es contactar con un profesional de la imagen que nos realice una prueba de colorimetría basada en la Teoría de las Cuatro Estaciones. Pero si no tenemos la posibilidad, un truco es acercarnos lo máximo posible al rostro una prenda o un pañuelo del color que queremos probar y ver si nos hace efecto buena cara o, si por el contrario, nos acentúa ojeras. En ese caso, no sería tu color", informa la experta en estilismo. Y estos son los colores que sientan mejor según el color de cabello . Si a las chicas rubias le quedan bien los colores suaves, a las morenas les favorecen los saturados y muy potentes (fucsia, negro, azul klein, blanco nieve o rojo Valentino). Asimismo, si eres pelirroja, entonces te sentarán adecuadamente los tonos cálidos como los marrones, verdes, mostazas e incluso el azul turquesa que creará un contraste.

En definitiva, las chicas rubias y de piel muy blanquita deben hacerse con las prendas de color 'pastel', así como con los lilas, los verdes mini, el azul bebé o el rosa empolvado.