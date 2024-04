Las tendencias de primavera lo sentencian: 8 prendas globo que podemos encontrar a un precio súper económico

Entre un exceso de tendencias de primavera 2024, las siluetas son una de las que más están en el punto de mira. Nos estamos refiriendo especialmente a las siluetas en globo que, aunque parezca que es una nueva moda que ha resurgido en estos tiempos, existe desde hace décadas. Sin ir más lejos, Cristóbal Balenciaga utilizaba esta técnica para los vestidos más extravagantes y que cualquier experto en moda recuerda. Si recientemente has visto la serie sobre su trayectoria profesional en Disney+, reconocerás al instante el clásico vestido palabra de honor de rayas en blanco y negro o el diseño preppy en rosa con estampado floral, ambas piezas acabadas en forma de globo. Asimismo, últimamente hemos comprobado que esta tendencia de la década de los 60 ha vuelto a resurgir de la mano de los directores creativos más novedosos. Uno de ellos ha sido Simon Porte Jacquemus en su desfile en el Palacio de Versalles en honor a María Antonieta. En este analizamos las distintas prendas globo, destacando el short satinado o el top escote bardot que protagonizó Kendall Jenner sobre la pasarela. Desde este momento, no hemos parado de ver looks de street style con distintas prendas de este estilo, como las faldas globo, que ahora todas podemos conseguir en las marcas más confiadas a un precio súper económico.

Las prendas globo favorecen y sientan bien a todas las mujeres de todas las edades y a todo tipo de cuerpos. Las editoras de moda sabemos que en Zara se cumplen todos los sueños estilísticos. Es por ello que nosotras hemos fichado todos los ítems con esta tendencia que estamos seguras de que vamos a ver (y llevar) en esta temporada. Desde los vestidos de cuello halter hasta aquellos de palabra de honor, así como las camisetas básicas con el acabado en volumen que no deja indiferente a nadie. También, en Stradivarius puedes hacerte con muchas opciones de lo más trendy, como el top de escote bardot (al más puro estilo Jacquemus), los tops de lunares y de escote palabra de honor perfectos para la Feria de Abril o las faldas midi en blanco (muy vistas en el armario de las influencers). Por último, en Pull & Bear te podrás hacer con las faldas globo de corte mini más modernas, tanto en caqui como en denim súper combinables con cualquier estilismo.

Vestido cuello halter, de Zara (50 euros)

Vestido cuello halter. Zara

Vestido palabra de honor, de Zara (40 euros)

Vestido palabra de honor. Zara

Camiseta básica, de Zara (18 euros)

Camiseta básica. Zara

Top hombros descubiertos, de Stradivarius (23 euros)

Top hombros descubiertos. Stradivarius

Falda midi, de Stradivarius (26 euros)

Falda midi. Stradivarius

Top de lunares, de Stradivarius (20 euros)

Top de lunares. Stradivarius

Falda mini, de Pull & Bear (20 euros)

Falda mini. Pull & Bear

Falda mini en denim, de Pull & Bear (23 euros)

Falda mini en denim. Pull & Bear

En definitiva, las prendas globo son una de las tendencias que están haciendo más ruido tanto entre las firmas de lujo como en las marcas low cost. En Zara, Stradivarius y Pull&Bear encontrarás las más comunes entre los armarios de las expertas en moda.