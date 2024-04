Met Gala 2024: los looks históricos (y más comentados) de Penélope Cruz a Rihanna

En menos de una semana presenciaremos una de las citas con la moda más importante del año. No es ni más ni menos que la Met Gala 2024, que se celebrará el próximo 6 de mayo en el conocido museo MET de Nueva York. Como es de costumbre cada año, este evento protagonizará un nuevo tema con el que todos los asistentes e invitados deberán cumplir con el código de vestimenta estricto. Si el año pasado las celebridades se adaptaron a la temática 'Karl Lagerfeld: A line of Beauty', esta vez observaremos otra estética o estilo en relación con la fantasía y la naturaleza. Esta edición estará protagonizada bajo la premisa 'Sleeping Beauties: Reawakening Fashion' ('Bellas durmientes: el nuevo despertar de la moda') que tendrá que ver con los diseños de la alta costura con guiños a la naturaleza y todos sus elementos. Asimismo, "El jardín del tiempo" será el dresscode establecido inspirado en el texto homónimo escrito por el británico J.G. Ballard. La edición pasada, Penélope Cruz, Michaela Coel, Dua Lipa, el tenista Roger Federer y Anna Wintour fueron los grandes anfitriones de la Met Gala 2023, mientras que este año tomarán el relevo Zendaya, Jennifer Lopez, Chris Hemsworth y Bad Bunny. Este evento donde la moda es el gran foco, es una de las fechas más especiales para las amantes de la moda, que esperamos con ganas los looks de todas las celebridades más influyentes del planeta. ¿Este año veremos a los famosos vestidos acordes con la temática? Es una pregunta que en cada edición nos hacemos y este año la resolveremos a las 00:00 hora española de este 6 de mayo.

A lo largo de todas las celebraciones, los famosos han hecho historia con cada uno de sus estilismos. Tenemos claro que lo que esperamos ver en la Met Gala 2024 son looks originales, extravagantes y arriesgados con los que podamos encontrar detalles de la temática en cuestión. No obstante, es cierto que en ocasiones las celebrities no aciertan o no están en sintonía con el código de vestimenta. Por el contrario, a lo largo de los años nos hemos encontrado estilismos que han revolucionado el panorama de la moda, así como han sido comentados tanto por los expertos en moda como en las cabeceras internacionales. Una de las actrices españolas que es invitada recurrentemente a la Met Gala es Penélope Cruz , quien brilló en la alfombra roja de la pasada edición vestida de novia con un archivo de la colección de Alta Costura primavera-verano de 1988 de Chanel. Asimismo, Rosalía es otra de las famosas de nuestro país que ha tenido el honor de asistir a dicho acontecimiento y a convertirse en una de las mejores vestidas en la temática 'Edad Dorada' del 2022 con un diseño de Matthew M. Williams para Givenchy, combinado con las gafas de sol en tendencia de ese momento. Tres de las celebridades que sí o sí se habla en cada edición (porque aciertan con su atuendo y marcan tendencia) son Zendaya, Blake Lively y Rihanna. Recordemos el momento icónico de la protagonista de 'Challengers' en la Met Gala 2019 con un vestido al más puro estilo Cenicienta acompañada de su 'hada madrina', que en forma de magia iluminó el diseño. O el increíble modelo de Blake Lively en la edición de 2022 con infinidades referencias a la ciudad de Nueva York. También, Rihanna alcanzó todas las cámaras del año pasado con su estilismo de Valentino elevado por el abrigo lleno de camelias en tributo de Karl Lagerfeld. Por último, no podemos no mencionar las indumentarias de Cher en la Met Gala de 1974 (que todavía se sigue recordando), de Lady Di en 1996 con su icónico collar de perlas o en 2003 con el vestido con transparencias y fluido de Victoria Beckham.

Cher en la Met Gala 1974 con vestido con transparencias y plumas, de Bob Mackie

Cher. @metgalaofficial_

Lady Di en la Met Gala 1996 con vestido satinado e icónico collar de perlas, de John Galliano

Victoria Beckham en la Met Gala 2003 con mini vestido fluido y con transparencias, de Dolce & Gabbana

Sarah Jessica Parker en la Met Gala 2014 con increíble vestido princesa en blanco y negro, de Oscar de la Renta

Zendaya en la Met Gala 2015 con un vestido con inspiración asiática, de Fausto Puglisi

Rihanna en la Met Gala 2015 con abrigo con cola muy larga en amarillo y toques de brillo, de Guo Pe

Rihanna en la MET Gala 2015 Charles Sykes GTRES

Beyoncé en la Met Gala 2015 con mítico vestido transparente y detalles de pedrería, de Givenchy Alta Costura

Beyonce Knowles en la MET Gala 2015 Evan Agostini GTRES

Jennifer López en la Met Gala 2015 con vestido ajustado con detalle en forma de dragón, de Versace

Ariana Grande en la Met Gala 2018 con vestido de estampado de obra de arte, de Vera Wang

Ariana Grande. @metgalaofficial_

Zendaya en la Met Gala 2019 al más puro estilo Cenicienta, de Tommy Hilfiger

Zendaya. @metgalaofficial_

Kylie y Kendall Jenner en la Met Gala 2019 con vestidos llamativos y con transparencias y plumas, de Versace

Kylie Jenner y Kendall Jenner en la MET Gala 2019 Evan Agostini GTRES

Kim Kardashian en la Met Gala 2022 con el histórico vestido nude con pedrería de Marilyn Monroe, de Jean-Louis Berthault

Kim Kardashian llegando a la alfombra roja de la 2022 Met Gala JUSTIN LANE Agencia EFE

Blake Lively en la Met Gala 2022 con vestido (con sorpresa) colorido y metalizado, de Versace

Blake Lively deslumbra en la Gala Met 2022. Evan Agostini GTRES

Rosalía en la Met Gala 2022 con vestido ajustado repleto de pedrería combinado con las gafas de sol más en tendencia, de Givenchy

Rosalía en la MET Gala Evan Agostini Evan Agostini/Invision/AP

Sarah Jessica Parker con corsé y falda con mucho volumen en estampado de cuadros, de Christopher John Rogers, y tocado, de Philip Treacy

Sarah Jessica Parker attends The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the "In America: An Anthology of Fashion" exhibition on Monday, May 2, 2022, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Evan Agostini Evan Agostini/Invision/AP

Rihanna en la Met Gala 2023 con vestido blanco y abrigo protagonizado por camelias, de Valentino Alta Costura

2023 Met Gala at the Metropolitan Museum of Art JUSTIN LANE Agencia EFE

Penélope Cruz en la Met Gala 2023 vestida de novia con un diseño archivo, de Chanel Alta Costura primavera-verano de 1988

Penélope Cruz. @metgalaofficial_

Este 6 de mayo a las 00:00 hora española nos reencontraremos con Zendaya, Jennifer Lopez, Chris Hemsworth y Bad Bunny para presenciar los mejores looks de la Met Gala 2024 protagonizada por las referencias a la naturaleza.