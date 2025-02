Tamara Falcó se adelanta a la primavera con el 'total look' naranja de Zara que estará por todas partes

Nosotras lo tenemos claro, pero si hay por aquí algún rezagado, los jueves por la noche son para los looks de Tamara Falcó en 'El Hormiguero' junto a Pablo Motos. Y esta vez ha sido para adelantarse a San Valentín y a la primavera con este 'total look' naranja de Zara. Además, la marquesa de Griñón ha querido compartir el romántico gesto que ha tenido Íñigo Onieva con ella ayer. "Me dice: 'Feliz San Valentín'. Y le he dicho: 'Pero si aún no es viernes'. Y él me ha contestado: 'Contigo es San Valentín todos los días'", ha explicado Tamara a la que le gusta mucho este día. "A mi me gusta desde el colegio. En el colegio nos mandábamos caramelos. Cuando llegué a octavo, me enteré de todo lo que estaba pasando en el colegio".

Pero obviamente, nosotras nos hemos tenido que fijar en su look con jersey naranja y pantalón de traje a tono. El color naranja vuelve a protagonizar los looks del street style con la llegada del buen tiempo. Las tendencias de primavera-verano 2025 vuelven a darle el protagonismo que merece a uno de los tonos más vibrantes de la gama cromática, el color naranja. Y Tamara Falcó nos lo ha dejado claro con este look, pero no solo ella, también las novedades de Zara de la semana, donde el color naranja toma el protagonismo.

Tamara Falcó 'total look' naranja. @elhormiguero

Jersey 100% lana extra suave (39,95 euros)

Jersey naranja. Zara

Pantalón pinzas ZW Collection (49,95 euros)

Pantalón pinzas. Zara

Un 'total look' de Zara de Tamara Falcó con jersey confeccionado con un tejido de lana 100% y pantalón de tiro medio de traje. Un estilismo que perfectamente podemos llevar ya a la oficina, o a una cita por San Valentín.