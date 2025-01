Nos vamos directas a Mango para copiarle a Tamara Falcó el top rojo de escote bardot que más estiliza

Si la semana pasada fue un polo, esta es una blusa de escote bardot en rojo de lo más favorecedora. Sí, estamos hablando de los looks de Tamara Falcó en 'El Hormiguero', y nosotras se lo vamos a copiar en las novedades de Mango. Las noches de los jueves son para Tamara Falcó y Nuria Roca en 'El Hormiguero', eso lo tenemos claro. Y además la marquesa de Griñón cada vez más se va de compras a Mango para sus looks junto a Pablo Motos, y esta noche no ha sido menos. Porque si el escote Bardot es máxima tendencia este 2025 de nuevo, la camiseta roja de Mango que ha estrenado Tamara Falcó, la necesitamos todas en nuestro armario antes de que se agote. Pocas mujeres pueden presumir de haber dado nombre a una tendencia, pero Brigitte Bardot es una de las afortunadas.

Y aunque Tamara Falcó lleva semanas sin enseñarnos su estilismo completo en 'El Hormiguero' y chivarnos de dónde es cada prenda, nosotras apostamos por esta blusa de hombros descubiertos en rojo de nueva colección de Mango. Una silueta realmente favorecedora que no hemos dejado ver desde entonces y por la que han sentido predilección actrices como Julia Roberts y royals como Lady Di y que ahora es Tamara Falcó la que lo luce con esta camiseta roja de Mango.

Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. @elhormiguero

Blusa hombros descubiertos de Mango (25,99 euros)

Top rojo. Mango

El escote bardot es a la moda lo que Brigitte al cine: romántico a la vez que sexy y absolutamente eterno y atemporal. Más allá de ser una fórmula infalible, cada cierto tiempo el escote bardot viene reconvertido en tendencia y eso es precisamente lo que parece que sucederá este invierno 2025 como nos han dejado claro nuestras celebrities, influencers y también todas nuestras marcas 'low cost' favoritas. Y para muestra, esta camiseta rosa de Tamara Falcó que no puede favorecer más.