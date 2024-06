Tamara Falcó presume de esta camisa de marca española que podrás compartir con tu madre

Tamara Falcó está de celebración. Este 7 de junio, Iñigo Onieva ha cumplido 35 años y la marquesa de Griñón no ha querido perderse su celebración mágica y, hasta el momento, secreta. Tras casi un año de darse el 'sí quiero', no hemos parado de observar momentos románticos y de cariño de esta pareja tan icónica. Una vez más, lo han demostrado con un posado en las redes sociales de Tamara Falcó en el que hemos fichado la prenda definitiva que les va a encantar tanto a las madres como a las hijas. Estamos hablando de la camisa más elegante, sofisticada y sacada del mundo del lujo que adorarían las royals. Se trata de una camisa en crepe en blanco de escote cruzado y hombreras decorada con alerones y trabillas en negro. Sienta tan bien gracias a su caída fluida y pequeño detalle de ceñido a la cintura, así como por las mangas acabadas en un minucioso vuelo. Carmen Osuna, directora creativa y cofundadora de la marca española Colour Nude, firma este diseño tan favorecedor para cualquier mujer de cualquier edad. Además de contar con este tipo de prendas que podemos llevar también para ir a la oficina con unos pantalones de pinza, también encontramos looks de invitada para todo tipo de eventos u ocasiones especiales. Como la que este viernes han vivido tanto Tamara Falcó como Íñigo Onieva.

Estamos en el momento clave para inspirarnos en looksde invitadas a bodas, bautizos y comuniones. Es por ello que Tamara Falcó no ha encontrado mejor momento que crearnos la necesidad de tener esta camisa de marca española en nuestro armario. También es perfecta tanto para una cena especial como para lucirla en tu graduación (que está a la vuelta de la esquina). Porque se puede combinar de diversas maneras según el tipo de acontecimiento al que vayas a acudir, pero la marquesa de Griñón ha incorporado esta camisa en un look básico que todos podemos replicar. Eso sí, un estilismo de lo más clásico que siempre podemos utilizar porque nunca pasa de moda. Tamara Falcó ha combinado la camisa de Colour Nude con unos pantalones negros ajustados y alejándose de una exageración de accesorios. Simplemente, ha recurrido a sus socorridos pendientes dorados y un collar de su colección junto con Tous. Lo mismo ocurre con el peinado, puesto que ha optado por dejarse la melena suelta para crear un efecto más desenfadado del estilismo.

Camisa en crepe con alerones y trabillas, de Colour Nude (rebajada 154 euros)

Como buena amante de las marcas españolas, Tamara Falcó ha vuelto a confiar el talento de nuestro país para celebrar el cumpleaños de Iñigo Onieva con un look clásico en el que triunfa una camisa que puedes compartir con tu madre (y así ahorrar gastos).