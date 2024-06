El look más clásico (y parisino) de Tamara Falcó con chaqueta de tweed pese al calor en Madrid y zapatos Mary Jane

Si ayer nos dejaba un maravilloso look de alfombra roja junto a su madre, Isabel Preysler, ahora Tamara Falcó vuelve a sus estilismos más clásicos con este look que podría ser más propio de otoño, pero que ella ha querido lucir en junio en Madrid. Y en la capital de España no se lo copiaríamos para no morir de calor, pero en una escapada a París sí. Porque no hay nada más clásico que la eterna blazer de tweed, esa que sale del armario cada primavera en el momento de quitarnos el abrigo con la subida de las temperaturas. El atractivo intemporal de la chaqueta de tweed diseñada por Coco Chanel se renueva temporada tras temporada, hasta el punto de convertirse en un clásico del armario femenino. Porque los iconos son reconocibles a simple vista, este es también el caso de chaqueta de tweed de Coco Chanel de la que cada otoño y primavera sale del armario de las mujeres más elegantes para sus looks más clásicos y atemporales.

Una chaqueta de tweed que Tamara Falcó ha combinado con una camisa blanca, vaqueros de tiro alto y pernera ancha, y los zapatos favoritos de las parisinas, los Mary Jane. Los zapatos Mary Jane tienen ese nombre por el conocido personaje estadounidense de Buster Brown. En este cómic Mary Jane, la protagonista, lleva estos míticos zapatos tipo manoletina, pero con correa. La verdad es que este calzado es todo un fondo de armario. Elegante y versátil, fácil de combinar y le da un toque especial a cualquier estilismo. Y Tamara se ha marcado un estilismo informal, pero a la vez con ese toque más clásico y elegante que caracteriza su estilo. Sin olvidarse del toque más pijo. Desde que Coco Chanel las incorporara en sus colecciones en 1920, las chaquetas de tweed se han convertido en esenciales en los guardarropas de las mujeres de todo el mundo, y este estilismo de la marquesa de Griñón deja claro como lucirla en 2024.

Una chaqueta de tweed que nunca falta en el fondo de armario de las mujeres más elegantes como Tamara Falcó o Carmen Lomana.