Tamara Falcó saca su lado más sport (sin olvidarse de su camiseta favorita) para su cita con el deporte

Tamara Falcó sigue los pasos de Victoria Federica con esta cita con el deporte. En las últimas semanas, la hija de la Infanta Elena no ha puesto pausa a su asistencia a la Louis Vuitton 37ª American's Cup en Barcelona con sus estilismos deportivos más modernos. Ahora, le ha tomado el relevo Tamara Falcó, la celebridad que se ha desplazado hasta la ciudad condal junto con Íñigo Onieva con el objetivo, también, de disfrutar de este evento con cobertura internacional situado alrededor del Port Vell y a lo largo de la playa hasta el Port Olimpic. Para contextualizar, se trata del trofeo más antiguo y está considerado como uno de los retos deportivos más difíciles (que solamente países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o Suiza han ganado), considerada la cumbre de las regatas internacionales. Dicha competición finalizará el próximo 27 de octubre, por lo que las celebridades están ultimando los tiempos para ser unas espectadoras más. No cabe duda de que Tamara Falcó ha vivido una experiencia distinta e increíble en el que ha hecho un llamamiento en sus redes sociales sobre la importancia de tener un equipo español en esta competición. "Necesitamos un equipo español. Especialmente porque tenemos a unos cracks compitiendo y consiguieron el oro en los últimos Juegos Olímpicos de París. Qué pena que no tengamos representación siendo la copa en Barcelona y siendo los mejores", comunica.

Junto a este mensaje, Tamara Falcó ha compartido con nosotros una serie de fotografías demostrando cómo ha vivido esta experiencia junto con su marido. No obstante, las editoras de moda no hemos podido pasar desapercibido el look de la marquesa de Griñón para su cita con el deporte. Podemos decir que se define como mitad clásico y mitad effortless con toque deportivo. Tamara Falcó ha lucido su camiseta de rayas marineras favorita (y que nunca se olvida de ella en la temporada de otoño e invierno) combinada con los vaqueros pitillo en negro que mejor sientan a todas las mujeres de todas las edades. Eso sí, de la misma manera que también vimos a Victoria Federica, no se ha olvidado de la chaqueta impermeable que pertenece a la colección cápsula que Louis Vuitton ha lanzado para la American's Cup en Barcelona. Asimismo, para protegerse de los rayos de sol, también ha lucido tanto una gorra con visera como las gafas de sol que también se llevó a Berlín para apoyar a Íñigo Onieva en una maratón.

Tamara Falcó nos vuelve a mostrar su era más sport, pero con el toque clásico que caracteriza su fondo de armario.