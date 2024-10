De Victoria Federica a Lola Lolita o Violeta Mangriñán, los mejores looks de la alfombra roja de los Forbes Best Content Creators 2024

Noche de premios de influencers en Madrid, eso sí, con muchas ausencias por el viaje de cumpleaños de María Pombo a Punta Cana, pero con sus hermanas presentes. Este miércoles 16 de octubre ha tenido lugar en el Museo del Ferrocarril de Madrid, no en la Embajada de Italia por la lluvia, uno de los eventos más esperados del año: los Premios Forbes Best Content Creators 2024. Desde hace varios años, la revista de negocios reconoce la labor de los creadores de contenidos de nuestro país en diferentes categorías desde moda hasta lifestyle o emprendedores, y entre los ganadores Tomás Páramo y María García de Jaime que por eso no han asistido al 30 cumpleaños de la Pombo en República Dominicana.

Las que tampoco están en las playas paradisíacas son sus hermanas Marta Pombo y Lucía Pombo, que como nos ha contado a LA RAZÓN la primera, no han podido acudir por trabajo y en su caso porque fue mamá hace muy poco de sus dos gemelas, Candela y María, y aunque pese al susto inicial todo está genial, son muy pequeñas para dejarlas en Madrid y ella irse a Punta Cana.

Pero volviendo a la alfombra roja, o azul en este caso, muchos estilismos de altura de esos que tanto nos gusta ver en noches de galardones de influencers. De Victoria Federica, a Violeta Mangriñán, Lola Lolita o Gala González como algunas de las mejores vestidas de esta noche de creadores de contenido en el Museo del Ferrocaril de Madrid.

Lola Lolita

Lola Lolita Gtres

La estrella de Tiktok en España, a la que en LA RAZÓN hemos podido entrevistar junto a Marta Pombo en un dúo que no sabíamos que necesitábamos, ha lucido un mini vestido negro de estilo corsetero.

Victoria Federica

Victoria Federica Gtres

Una de las sensaciones de la noche ha sido Victoria Federica, mucho más cómoda y amable con la prensa, con un vestido marrón con escote Bardot del diseñador de las estrellas, Michael Costello.

Violeta Mangriñán

Violeta Mangriñán. Gtres

Según nos ha confesado Fabbio en la alfombra roja, la influencer valenciana y reina del matcha, se ha cambiado a última hora de vestido ya que iba a lucir un vestido azul, pero como ella nos ha explicado, al final ha optado por este diseño de encaje y de transparencias. Un vestido que como nos ha dicho, es más de "bruja, y de eso tengo mucho".

Marta Pombo

Marta Pombo Gtres

Marta Pombo ha lucido un mono de estilo sastre, muy estilo Forbes, en blanco y que le sentaba de maravilla y estaba especialmente guapa.

Gala González

Gala González Gtres

Una de las primeras creadoras de contenido de nuestro país ha lucido uno de nuestros looks favoritos de la noche. Además de estrenar cambio de look con flequillo, ha optado por este LBD negro de terciopealo con mangas abullonadas y lazada. Un sueño de vestido, y en directo aún más.