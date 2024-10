El vestido más original de Tamara Falcó es el que puedes llevar a la oficina y luego de fiesta con taconazos

Las noches del jueves son para ver los looks de Tamara Falcó en 'El Hormiguero', y una noche más no nos ha fallado. Con el frío ya apretando en Madrid, en este inicio frío de otoño 2024, la marquesa de Griñón ha estrenado un vestido de la firma que también tiene la Reina Letizia en su armario, y la Princesa Leonor. Hablamos de la marca & Other Stories de la que es este vestido de lo más original de Tamara Falcó para su cita con Pablo Motos, que tanto te puede servir para ir a la oficina como para una fiesta, o de cena con amigas este mismo viernes.

Una Tamara Falcó que además ha explicado en la tertulia que ella ya no corrige en nada a Íñigo Onieva porque su sacerdote le dijo que no era su papel, que ella no es su madre. Buen consejo nos parece para aplicarnos nosotras, y no intentar ser la madre de nadie. Pero volviendo a lo que nos ocupa, el vestido de Tamara, que al verla sentada en la mesa parecía un cuerpo de un traje pero en verdad es un vestido de & Other Stories como ella nos ha chivado a posteriori en un vídeo en sus Stories. Que desde aquí le pedimos a la marquesa que a partir de ahora, además del vídeo en 'El Hormiguero', nos comparta una fotografía de su look al completo, para poderlo ver mucho mejor y no tan pixelado.

Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. @tamara_falco

Vestido asimétrico de & Other Stories (149 euros)

Vestido asimétrico. Cortesía

Un vestido asimétrico que combina un cuerpo que a priori parece del mismo tejido de una blazer de rayas diplomática, con una falda asimétrica satinada y botones que unen las dos partes. Un diseño como decíamos de lo más original, que tanto nos sirve para ir a la oficina con un calzado plano o unas botas, y luego para salir de fiesta con un buen tacón.