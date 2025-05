Tamara Falcó se viste de blanco en 'El Hormiguero' con una falda satinada de Zara perfecta para madres de comunión

Tamara Falcó no faltó a su cita semanal con 'El Hormiguero', y con Pablo Motos, ni en el Día del Trabajador, y nos dejó un estilismo blanco con falda satinada de Zara que es perfecta para las madres de comunión. Porque no hay nada más elegante que un estilismo en blanco en primavera, y la marquesa de Griñón nos lo ha dejado claro derrochando estilo con su medalla de la virgen de Tous que nunca falta en sus looks.

Porque a todas nos ha pasado o posiblemente nos pase a la hora de escoger el look perfecto para madres en comuniones: que no sabemos cómo empezar a buscar. ¿Debemos decantarnos por el estilo más elegante o con un toque más desenfadado? Esta es una de las preguntas que ronda por nuestra cabeza. Y este conjunto perfecto con blazer blanca, camiseta blanca y falda blanca satinada de Zara que le podemos copiar perfectamente a Tamara Falcó para cualquier evento de primavera.

Tamara Falcó de blanco y con falda de Zara

Las calles de Copenhague y Nueva York han dictado sentencia: la americana blanca es la favorita de las que más saben de moda. Y así combinan esta prenda llamada a protagonizar una de las tendencias más importantes de la primavera. Y ahora es Tamara Falcó la que nos lo ha dejado claro con este look totalmente en blanco con falda satinada. Podemos afirmar que las faldas de satén se han convertido en un básico desde hace unos años, por lo que en 2025 esta prenda se puede combinar con cualquier look. Y aunque nos hemos hecho eco del renacimiento de las maxifaldas vaqueras en los últimos meses, siempre volveremos a la elegancia y comodidad de una falda de seda.

Tamara Falcó con look blanco. Gtres

Falda midi satinada de Zara (22,95 euros)

Falda satinada, Zara

La americana blanca es, sin duda, una de las grandes apuestas para los próximos meses. Y no lo decimos nosotras. Han sido las insiders neoyorquinas y danesas las encargadas de poner en el radar esta prenda elegante y sofisticada, capaz de elevar cualquier look y que se adapta a casi todos los estilos. Y Tamara Falcó lo ha dejado claro con este estilismo en blanco para su noche en 'El Hormiguero'.