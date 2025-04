El look más chandalero de Tamara Falcó para convertirse en la mayor fan de Íñigo Onieva en Londres

Tamara Falcó se ha vuelto a convertir en la mejor animadora de Íñigo Onieva, esta vez, en la maratón de Londres. Si el jueves la veíamos en 'El Hormiguero' con su estilismo más elegante con vestido satinado de Zara y blazer oversize, ahora ha sacado su lado más deportista y chandalero para volver a apoyar a su marido, en una nueva carrera. En una mañana calurosa en Londres, donde el marido de la hija de Isabel Preysler ya ha tachado una nueva prueba fuera de Madrid.

Tamara Falcó sabe llevar a la perfección con esa elegancia que la caracteriza y esa estética 'old money' que tanto nos gusta. Porque solo ella puede hacer que un look comfy sea elegante hasta con las zapatillas más bastas que le podríamos haber robado del armario a nuestro padre o hermano. Pero ahora lo ha hecho para apoyar a su marido con este look con camiseta negra, pantalón negro de chándal y gorra. Lo que podríamos llamar un estilismo de incógnito de eso que tanto le gustan a nuestros famosos.

El look con chándal de Tamara Falcó

Porque aunque es raro ver a Tamara Falcó en ropa deportiva, ya cada vez estamos más acostumbradas a hacerlo porque se ha convertido en la mejor animadora de Íñigo Onieva en todas sus carreras. Y aunque sea en chándal, Tamara siempre sabe ser elegante como su madre Isabel Preysler. Y esta vez lo ha hecho con un look en negro que ha combinado con zapatillas deportivas blancas y grises, y gorra a tono.

Tamara Falcó. @tamara_falco

Sí, estamos hablando de las New Balance grises más bastas que tanto gustan a las famosas como Tamara Falcó o Vicky Martín Berrocal, pero es que además la marquesa es experta en lucirlas con pantalones de traje anchos, camiseta de rayas y abrigos de paño de lo más elegantes. Un estilismos que perfectamente podemos llevar a la oficina, o de viaje como ha hecho ella, o para ir a comer con amigas el fin de semana. Es el uniforme eterno, cómodo, que siempre nos soluciona cualquier estilismo.